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Квартиры с видом на горы в Polygyros Municipality, Греция

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1 объект найдено
Квартира 4 комнаты в Polygyros Municipality, Греция
Квартира 4 комнаты
Polygyros Municipality, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 130 м²
Этаж 4/1
Продается квартира площадью 130 кв.м в Халкидиках. Квартира расположена на пятом этаже и сос…
$187,874
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Агентство
Grekodom Development
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Параметры недвижимости в Polygyros Municipality, Греция

с видом на море
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