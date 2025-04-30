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Квартиры с видом на горы в периферийной единице Пиерия, Греция

Катерини
38
Dion Olympos Municipality
28
Peristase
18
Литохоро
13
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33 объекта найдено
Квартира 6 комнат в Неос Пантелеймонас, Греция
Квартира 6 комнат
Неос Пантелеймонас, Греция
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 110 м²
Количество этажей 2
Продается ветхое жилье, дуплекс площадью 110 кв.м на Олимпийской Ривьере. Дуплекс расположен…
$135,687
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Квартира 4 комнаты в Andromache, Греция
Квартира 4 комнаты
Andromache, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 140 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 140 кв.м на Олимпийской Ривьере на стадии строительства. Квартир…
$156,457
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Квартира 2 комнаты в Лептокарья, Греция
Квартира 2 комнаты
Лептокарья, Греция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 37 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 37 кв.м на Олимпийской Ривьере. Квартира расположена на первом э…
$88,718
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Квартира 4 комнаты в Литохоро, Греция
Квартира 4 комнаты
Литохоро, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
Этаж 2
Продается дуплекс площадью 120 кв.м на Олимпийской Ривьере на стадии строительства. Дуплекс …
$220,758
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Квартира 4 комнаты в Andromache, Греция
Квартира 4 комнаты
Andromache, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 140 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 140 кв.м на Олимпийской Ривьере на стадии строительства. Квартир…
$156,457
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Квартира 3 комнаты в Паралиа, Греция
Квартира 3 комнаты
Паралиа, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 54 м²
Этаж 4/4
Продается квартира площадью 54 кв.м на Олимпийской Ривьере. Квартира расположена на пятом эт…
$133,721
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Квартира 5 комнат в Паралиа, Греция
Квартира 5 комнат
Паралиа, Греция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 155 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 155 кв.м на Олимпийской Ривьере. Квартира расположена на втором …
$175,084
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Квартира 3 комнаты в Kallithea, Греция
Квартира 3 комнаты
Kallithea, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 112 м²
Этаж 1/2
Продается квартира площадью 112 кв.м на Олимпийской Ривьере. Квартира расположена на первом …
$78,281
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Квартира 5 комнат в Peristase, Греция
Квартира 5 комнат
Peristase, Греция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 130 м²
Этаж 2/2
Продается квартира площадью 130 кв.м на Олимпийской Ривьере. Квартира расположена на втором …
$139,084
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Квартира 5 комнат в Литохоро, Греция
Квартира 5 комнат
Литохоро, Греция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
Этаж 1
Продается квартира площадью 80 кв.м на Олимпийской Ривьере. Квартира расположена на втором э…
$86,578
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Квартира 2 комнаты в Паралиа, Греция
Квартира 2 комнаты
Паралиа, Греция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 77 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 77 кв.м на Олимпийской Ривьере. Квартира расположена на четверто…
$167,632
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Квартира 4 комнаты в Литохоро, Греция
Квартира 4 комнаты
Литохоро, Греция
Число комнат 4
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 115 м²
Количество этажей 2
Продается дуплекс площадью 115 кв.м на Олимпийской Ривьере на стадии строительства. Дуплекс …
$223,410
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Квартира 3 комнаты в Лептокарья, Греция
Квартира 3 комнаты
Лептокарья, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 67 м²
Этаж 1
Продается дуплекс площадью 67 кв.м на Олимпийской Ривьере. Дуплекс расположен на 2 уровнях. …
$147,172
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Квартира 3 комнаты в Литохоро, Греция
Квартира 3 комнаты
Литохоро, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
Этаж 1/3
Продается квартира площадью 80 кв.м на Олимпийской Ривьере. Квартира расположена на втором э…
$164,910
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Квартира 3 комнаты в Лептокарья, Греция
Квартира 3 комнаты
Лептокарья, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 92 м²
Этаж 2/1
Продается квартира площадью 92 кв.м на Олимпийской Ривьере. Квартира расположена на третьем …
$134,990
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Квартира 3 комнаты в Литохоро, Греция
Квартира 3 комнаты
Литохоро, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 90 м²
Этаж 2/3
Продается квартира площадью 90 кв.м на Олимпийской Ривьере. Квартира расположена на третьем …
$221,598
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Квартира 2 комнаты в Паралиа, Греция
Квартира 2 комнаты
Паралиа, Греция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 70 кв.м на Олимпийской Ривьере. Квартира расположена на четверто…
$156,457
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Квартира 3 комнаты в Литохоро, Греция
Квартира 3 комнаты
Литохоро, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
Этаж 1/3
Продается квартира площадью 70 кв.м на Олимпийской Ривьере. Квартира расположена на втором э…
$144,163
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Квартира 4 комнаты в Peristase, Греция
Квартира 4 комнаты
Peristase, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 90 м²
Этаж 1/2
Продается квартира площадью 90 кв.м на Олимпийской Ривьере. Квартира расположена на первом э…
$78,281
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Квартира 5 комнат в Andromache, Греция
Квартира 5 комнат
Andromache, Греция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 220 м²
Этаж 4/4
Продается квартира площадью 220 кв.м на Олимпийской Ривьере. Квартира расположена на пятом э…
$197,649
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Квартира 3 комнаты в Kallithea, Греция
Квартира 3 комнаты
Kallithea, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 115 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 115 кв.м на Олимпийской Ривьере. Квартира расположена на втором …
$73,062
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Квартира 4 комнаты в Лептокарья, Греция
Квартира 4 комнаты
Лептокарья, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 92 м²
Этаж 1/2
Продается дуплекс площадью 92 кв.м на Олимпийской Ривьере. Дуплекс расположен на 2 уровнях. …
$215,661
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Квартира 3 комнаты в Peristase, Греция
Квартира 3 комнаты
Peristase, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 110 м²
Этаж 4/4
Продается квартира площадью 110 кв.м на Олимпийской Ривьере. Квартира расположена на пятом э…
$139,406
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Квартира 3 комнаты в Литохоро, Греция
Квартира 3 комнаты
Литохоро, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 75 м²
Количество этажей 1
Продается квартира площадью 75 кв.м на Олимпийской Ривьере. Квартира расположена на первом э…
$89,404
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Квартира 3 комнаты в Лептокарья, Греция
Квартира 3 комнаты
Лептокарья, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
Количество этажей 1
Продается квартира площадью 55 кв.м на Олимпийской Ривьере. Квартира расположена на третьем …
$122,930
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Квартира 4 комнаты в Литохоро, Греция
Квартира 4 комнаты
Литохоро, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
Этаж 2
Продается дуплекс площадью 120 кв.м на Олимпийской Ривьере на стадии строительства. Дуплекс …
$226,014
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Квартира 4 комнаты в Неос Пантелеймонас, Греция
Квартира 4 комнаты
Неос Пантелеймонас, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 99 м²
Количество этажей 1
Продается квартира площадью 99 кв.м на Олимпийской Ривьере. Квартира расположена на втором э…
$201,442
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Квартира 4 комнаты в Китрос, Греция
Квартира 4 комнаты
Китрос, Греция
Число комнат 4
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 160 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 160 кв.м на Олимпийской Ривьере. Квартира расположена на втором …
$85,587
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Квартира 4 комнаты в Литохоро, Греция
Квартира 4 комнаты
Литохоро, Греция
Число комнат 4
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 113 м²
Количество этажей 2
Продается дуплекс площадью 113 кв.м на Олимпийской Ривьере на стадии строительства. Дуплекс …
$217,825
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Квартира 4 комнаты в Brontou, Греция
Квартира 4 комнаты
Brontou, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 135 м²
Этаж 1/3
Продается квартира площадью 135 кв.м на Олимпийской Ривьере. Квартира расположена на 3 уровн…
$115,635
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Типы недвижимости в периферийной единице Пиерия

однокомнатные
двухкомнатные
трехкомнатные
четырехкомнатные

Параметры недвижимости в периферийной единице Пиерия, Греция

с видом на море
Недорогая
Элитная
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