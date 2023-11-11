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Квартиры в Peristasi, Греция

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2 объекта найдено
Квартира 1 спальня с видом на город, с furnishings в Peristasi, Греция
Квартира 1 спальня с видом на город, с furnishings
Peristasi, Греция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 45 м²
Этаж 2/1
Продается квартира площадью 45 кв.м на Олимпийской Ривьере. Квартира расположена на втором э…
€85,000
Квартира 3 спальни с видом на город, с furnishings в Peristasi, Греция
Квартира 3 спальни с видом на город, с furnishings
Peristasi, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 200 м²
Количество этажей 3
Продается квартира площадью 200 кв.м на Олимпийской Ривьере. Квартира расположена на первом …
€185,000
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