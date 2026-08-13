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Квартиры в Peristasi, Греция

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2 объекта найдено
Квартира 2 спальни в Peristasi, Греция
Квартира 2 спальни
Peristasi, Греция
Количество спален 2
Площадь 100 м²
Продается квартира площадью 100 кв.м на Олимпийской Ривьере. Квартира расположена на первом …
$141,685
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Квартира 3 спальни в Peristasi, Греция
Квартира 3 спальни
Peristasi, Греция
Количество спален 3
Площадь 125 м²
Продается квартира площадью 125 кв.м на Олимпийской Ривьере. Квартира расположена на третьем…
$188,913
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Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
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Realting.com
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