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Квартиры с видом на море в Pavlos Melas Municipality, Греция

Stavroupoli Municipal Unit
18
Polichni Municipal Unit
13
Efkarpia Municipal Unit
6
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2 объекта найдено
Квартира 3 комнаты в Pavlos Melas Municipality, Греция
Квартира 3 комнаты
Pavlos Melas Municipality, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 76 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 76 кв.м в Салониках. Квартира расположена на втором этаже и сост…
$192,501
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Агентство
Grekodom Development
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Квартира 4 комнаты в Pavlos Melas Municipality, Греция
Квартира 4 комнаты
Pavlos Melas Municipality, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 180 м²
Этаж 2/1
Продается дуплекс площадью 180 кв.м в Салониках. Дуплекс расположен на 2 уровнях. Второй эта…
$312,914
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Realting.com
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Типы недвижимости в Pavlos Melas Municipality

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