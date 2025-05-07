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Квартиры с видом на горы в Pavlos Melas Municipality, Греция

Stavroupoli Municipal Unit
18
Polichni Municipal Unit
13
Efkarpia Municipal Unit
6
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1 объект найдено
Квартира 5 комнат в Pavlos Melas Municipality, Греция
Квартира 5 комнат
Pavlos Melas Municipality, Греция
Число комнат 5
Количество спален 3
Площадь 180 м²
Этаж 1/2
Продается дуплекс площадью 180 кв.м в Салониках. Дуплекс расположен на 2 уровнях. Второй эта…
$200,649
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Агентство
Grekodom Development
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