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Квартиры с бассейном в Pallini Municipal Unit, Греция

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1 объект найдено
Квартира 4 комнаты в Пефкохори, Греция
Квартира 4 комнаты
Пефкохори, Греция
Число комнат 4
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 2 765 м²
Этаж 1/1
Отличная угловая квартира на первом этаже, доступная для продажи, идеально подходит для тех,…
$156,640
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Агентство
Stegi Real Estate
Языки общения
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Параметры недвижимости в Pallini Municipal Unit, Греция

с гаражом
с садом
с видом на горы
с видом на море
Недорогая
Элитная
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