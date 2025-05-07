Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. Pallini Municipal Unit
  4. Жилая
  5. Квартира
  6. Вид на горы

Квартиры с видом на горы в Pallini Municipal Unit, Греция

однокомнатные
29
двухкомнатные
72
трехкомнатные
19
четырехкомнатные
7
Квартира Удалить
Очистить
6 объектов найдено
Квартира 4 комнаты в Полихроно, Греция
Квартира 4 комнаты
Полихроно, Греция
Число комнат 4
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Этаж 2/3
Квартира расположена в одном из самых популярных поселков полуострова Кассандра, где в летни…
$143,331
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Stegi Real Estate
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Квартира 7 спален в Палиури, Греция
Квартира 7 спален
Палиури, Греция
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 315 м²
Holiday Living in a quiet location on the outskirts of Paliouri. The building built in 1989 …
$505,277
Оставить заявку
Квартира 2 спальни в Неа-Скиони, Греция
Квартира 2 спальни
Неа-Скиони, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 1
Susan Jameson Real Estate is delighted to announce a new development getting underway, bring…
$214,066
Оставить заявку
Квартира 4 комнаты в Пефкохори, Греция
Квартира 4 комнаты
Пефкохори, Греция
Число комнат 4
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 2 765 м²
Этаж 1/1
Отличная угловая квартира на первом этаже, доступная для продажи, идеально подходит для тех,…
$156,640
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Stegi Real Estate
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Квартира 6 комнат в Municipality of Pallini, Греция
Квартира 6 комнат
Municipality of Pallini, Греция
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 127 м²
Этаж 2/1
Продается квартира площадью 127 кв.м в Афинах. Квартира расположена на третьем этаже и состо…
$284,942
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Многоуровневые квартиры 4 спальни в Пефкохори, Греция
Многоуровневые квартиры 4 спальни
Пефкохори, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 2
Investment opportunity in the vibrant town of PEFKOHORI which is a popular summer destinatio…
$432,525
Оставить заявку

Параметры недвижимости в Pallini Municipal Unit, Греция

с гаражом
с садом
с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти