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Квартиры с гаражом в Pallini Municipal Unit, Греция

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2 объекта найдено
Квартира 4 комнаты в Полихроно, Греция
Квартира 4 комнаты
Полихроно, Греция
Число комнат 4
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 65 м²
Этаж 2/2
Расположение – Полихроно (230 метров от моря) Отличная квартира площадью 65 кв.м. в Полих…
$206,008
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Агентство
Stegi Real Estate
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Квартира 4 комнаты в Полихроно, Греция
Квартира 4 комнаты
Полихроно, Греция
Число комнат 4
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 45 м²
Этаж 1/2
Расположение – Полихроно (50 метров от моря)   Продается уютная отремонтированная квар…
$156,719
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Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Stegi Real Estate
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Realting.com
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Параметры недвижимости в Pallini Municipal Unit, Греция

с садом
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
Realting.com
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