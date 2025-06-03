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Квартиры с видом на море в Pallini Municipal Unit, Греция

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16 объектов найдено
Квартира 3 комнаты в Пефкохори, Греция
Квартира 3 комнаты
Пефкохори, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 65 м²
Количество этажей 1
Продается квартира площадью 65 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Квартира ра…
$344,435
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Квартира 2 спальни в Пефкохори, Греция
Квартира 2 спальни
Пефкохори, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 80 м²
INVESTMENT OPPORTUNITY WITH A PRIME LOCATION!!! Situated on the beachfront from the sea in a…
$322,850
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Квартира 2 спальни в Пефкохори, Греция
Квартира 2 спальни
Пефкохори, Греция
Количество спален 2
Welcome, Home!  Enter this 50 m  home and be greeted by a  living room & kitchen and walk ou…
$358,250
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Квартира 2 спальни в Ханиотис, Греция
Квартира 2 спальни
Ханиотис, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Код недвижимости: 4-969 - Продается квартира в Паллини Чаньотис за € 435 000. Это 60 кв. Ква…
$550,703
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Квартира 2 спальни в Ханиотис, Греция
Квартира 2 спальни
Ханиотис, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 67 м²
This lovely, recently semi-renovated apartment, offers sea views towards Sithonia and beachf…
$427,017
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Квартира 2 спальни в Ханиотис, Греция
Квартира 2 спальни
Ханиотис, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 72 м²
An opulent penthouse apartment this is centrally situated in the vibrant Halkidiki borough o…
$351,821
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Квартира 3 комнаты в Неа-Скиони, Греция
Квартира 3 комнаты
Неа-Скиони, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 56 м²
Этаж 2
Продается дуплекс площадью 56 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Дуплекс расп…
$137,191
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Grekodom Development
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Многоуровневые квартиры 2 спальни в Пефкохори, Греция
Многоуровневые квартиры 2 спальни
Пефкохори, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 2
INVESTMENT OPPORTUNITY WITH A PRIME LOCATION!!! Situated on the beachfront from the sea in a…
$310,994
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Квартира 2 комнаты в Полихроно, Греция
Квартира 2 комнаты
Полихроно, Греция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 44 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 44 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Квартира ра…
$164,280
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Grekodom Development
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Квартира 3 комнаты в Ханиотис, Греция
Квартира 3 комнаты
Ханиотис, Греция
Число комнат 3
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 59 м²
Этаж 2/2
РЕЗИДЕНЦИЯ Расположение – Ханиоти (100 метров от моря)     Продается квартира на…
$281,237
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Stegi Real Estate
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Квартира 4 комнаты в Ханиотис, Греция
Квартира 4 комнаты
Ханиотис, Греция
Число комнат 4
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 56 м²
Этаж 2/3
RESIDENCE   Location –  Chanioti ( 100m from the sea )   Available for sale furn…
$157,797
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Stegi Real Estate
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Квартира 4 комнаты в Пефкохори, Греция
Квартира 4 комнаты
Пефкохори, Греция
Число комнат 4
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 2 765 м²
Этаж 1/1
Отличная угловая квартира на первом этаже, доступная для продажи, идеально подходит для тех,…
$156,640
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Stegi Real Estate
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Квартира 3 комнаты в Kassandra Municipality, Греция
Квартира 3 комнаты
Kassandra Municipality, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 66 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 66 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Квартира ра…
$195,571
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Grekodom Development
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Квартира 2 спальни в Палиури, Греция
Квартира 2 спальни
Палиури, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Код недвижимости: 4 - 677 - Мезонет на продажу в Паллини Палиури для € 153.000. Это 85 кв. М…
$167,968
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Квартира 3 комнаты в Неа-Скиони, Греция
Квартира 3 комнаты
Неа-Скиони, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 135 м²
Этаж 3/1
Продается дуплекс площадью 135 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Дуплекс рас…
$260,936
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Grekodom Development
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Квартира 4 спальни в Неа-Скиони, Греция
Квартира 4 спальни
Неа-Скиони, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 166 м²
This fabulous corner beachfront villa enjoys a central and quiet location in one of Nea Skio…
$1,32 млн
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Параметры недвижимости в Pallini Municipal Unit, Греция

с гаражом
с садом
с видом на горы
с бассейном
Недорогая
Элитная
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