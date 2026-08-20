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Жилье в периферии Северные Эгейские острова, Греция

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Municipality of Mytilene
4
Chios Municipality
3
Municipality of Western Lesvos
4
Fournoi Korseon Municipality
3
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15 объектов найдено
Квартира 2 спальни в Municipality of Western Lesvos, Греция
Квартира 2 спальни
Municipality of Western Lesvos, Греция
Количество спален 2
Площадь 80 м²
Продается квартира площадью 80 кв.м в Аттике на стадии строительства. Квартира расположена н…
$165,299
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Квартира в Перама, Греция
Квартира
Перама, Греция
Площадь 79 м²
Продается квартира площадью 79 кв.м в Афинах. Квартира расположена на втором этаже и состоит…
$228,484
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Grekodom Development
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Дом 2 спальни в Хрисомилея, Греция
Дом 2 спальни
Хрисомилея, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 130 м²
Расположенные над кристально чистыми водами Эгейского моря, в нетронутой деревне Кампи на оч…
$601,038
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Дом 2 спальни в Хрисомилея, Греция
Дом 2 спальни
Хрисомилея, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 130 м²
Расположенные над кристально чистыми водами Эгейского моря, в нетронутой деревне Кампи на оч…
$601,038
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Дом 2 спальни в Хрисомилея, Греция
Дом 2 спальни
Хрисомилея, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 130 м²
Расположенные над кристально чистыми водами Эгейского моря, в нетронутой деревне Кампи на оч…
$601,038
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Таунхаус в Анахос Скоутароу, Греция
Таунхаус
Анахос Скоутароу, Греция
Количество спален 3
Площадь 100 м²
Продается таунхаус площадью 100 кв.м на островах Додеканес. Таyнхаус расположен на 3 уровнях…
$1,42 млн
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Grekodom Development
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TekceTekce
Коттедж 2 спальни в Пирьи, Греция
Коттедж 2 спальни
Пирьи, Греция
Количество спален 2
Площадь 80 м²
Продается 1-этажный коттедж площадью 80 кв.м на островах Греции. Коттедж состоит из 2 спальн…
$885,531
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Таунхаус в Municipality of Mytilene, Греция
Таунхаус
Municipality of Mytilene, Греция
Количество спален 3
Площадь 136 м²
Продается таунхаус площадью 136 кв.м на островах Греции. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. П…
$427,417
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Таунхаус в Municipality of Mytilene, Греция
Таунхаус
Municipality of Mytilene, Греция
Количество спален 5
Площадь 205 м²
Продается таунхаус площадью 205 кв.м на островах Греции. Таyнхаус расположен на 4 уровнях. Ц…
$484,091
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Коттедж 2 спальни в Мирина, Греция
Коттедж 2 спальни
Мирина, Греция
Количество спален 2
Площадь 80 м²
Продается 2-этажный коттедж площадью 80 кв.м на островах Греции. Первый этаж состоит из одно…
$325,631
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Дом 3 спальни в Хиос, Греция
Дом 3 спальни
Хиос, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 180 м²
Продается уникальный приморский отдельно стоящий дом в Наго, Хиос, всего в 5 метрах от моря,…
$799,211
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Коттедж 7 спален в Municipality of Mytilene, Греция
Коттедж 7 спален
Municipality of Mytilene, Греция
Количество спален 7
Площадь 440 м²
Продается 3-этажный коттедж площадью 440 кв.м на островах Греции. Первый этаж состоит из одн…
$920,953
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Коттедж 4 спальни в Скала-Эресу, Греция
Коттедж 4 спальни
Скала-Эресу, Греция
Количество спален 4
Площадь 146 м²
Продается 2-этажный коттедж площадью 146 кв.м на островах Греции. Первый этаж состоит из одн…
$1,18 млн
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Коттедж 6 спален в Моливос, Греция
Коттедж 6 спален
Моливос, Греция
Количество спален 6
Площадь 304 м²
Продается 3-этажный коттедж площадью 304 кв.м на островах Греции. Первый этаж состоит из 2 с…
$826,496
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Дом в Хиос, Греция
Дом
Хиос, Греция
Площадь 88 м²
В одном из самых красивых поселений Хиоса. В зеленой и спокойной обстановке. Для тех, кто хо…
$52,338
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Типы недвижимости в периферии Северные Эгейские острова

дома

Параметры недвижимости в периферии Северные Эгейские острова, Греция

с гаражом
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
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