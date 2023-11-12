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27 объектов найдено
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Дом 6 спален с видом на море, на первой береговой линии
периферия Северные Эгейские острова, Греция
6
330 м²
Продается 3-этажный коттедж площадью 330 кв.м на островах Греции. Первый этаж состоит из одн…
€750,000
Рекомендовать
Дом 7 спален с парковкой, с видом на море, с видом на город
периферия Северные Эгейские острова, Греция
7
440 м²
Продается 3-этажный коттедж площадью 440 кв.м на островах Греции. Первый этаж состоит из одн…
€780,000
Рекомендовать
Дом 10 спален с парковкой, с видом на море
периферия Северные Эгейские острова, Греция
11
707 м²
Продается 3-этажная вилла площадью 707 кв.м на островах Греции. Первый этаж состоит из 3 спа…
€1,70 млн
Рекомендовать
Дом 3 спальни с парковкой, с видом на город
периферия Северные Эгейские острова, Греция
4
136 м²
2
Продается таунхаус площадью 136 кв.м на островах Греции. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. П…
€380,000
Рекомендовать
Дом 4 спальни с парковкой, с видом на горы
периферия Северные Эгейские острова, Греция
4
146 м²
Продается 2-этажный коттедж площадью 146 кв.м на островах Греции. Первый этаж состоит из одн…
€1,000,000
Рекомендовать
Дом 3 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы
периферия Северные Эгейские острова, Греция
5
100 м²
3
Продается таунхаус площадью 100 кв.м на островах Додеканес. Таyнхаус расположен на 3 уровнях…
€1,20 млн
Рекомендовать
Дом
периферия Северные Эгейские острова, Греция
280 м²
Продается каменный трехэтажный коттедж площадью 280 кв. метров на острове Лимнос. На цокольн…
€570,000
Рекомендовать
Дом 5 спален с видом на город
периферия Северные Эгейские острова, Греция
7
205 м²
4
Продается таунхаус площадью 205 кв.м на островах Греции. Таyнхаус расположен на 4 уровнях. Ц…
€410,000
Рекомендовать
Дом 6 спален с видом на море, на первой береговой линии
периферия Северные Эгейские острова, Греция
6
304 м²
Продается 3-этажный коттедж площадью 304 кв.м на островах Греции. Первый этаж состоит из 2 с…
€700,000
Рекомендовать
Дом с парковкой, с лифтом, с садом
Karyes, Греция
88 м²
В одном из самых красивых поселений Хиоса. В зеленой и спокойной обстановке. Для того, кто х…
€50,000
Рекомендовать
Таунхаус 5 спален с видом на город, с furnishings
Митилини, Греция
7
1
205 м²
1
Продается таунхаус площадью 205 кв.м на островах Греции. Таyнхаус расположен на 4 уровнях. Ц…
€410,000
Рекомендовать
Дом 4 спальни с Spalni
Municipality of Western Samos, Греция
4
3
260 м²
Код недвижимости: 1453 - ПРОДАЕТСЯ 4 спальни, Дом общей площадью 260 кв.м, 2 уровня Карловас…
€700,000
Рекомендовать
Коттедж 1 комната с furnishings
Livadochori, Греция
1
280 м²
1
Продается каменный трехэтажный коттедж площадью 280 кв. метров на острове Лимнос. На цокольн…
€570,000
Рекомендовать
Таунхаус 3 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Anaxos Skoutarou, Греция
5
3
100 м²
1
Продается таунхаус площадью 100 кв.м на островах Додеканес. Таyнхаус расположен на 3 уровнях…
€1,20 млн
Рекомендовать
Коттедж 2 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Kini, Греция
4
2
80 м²
1
Продается 3-этажный коттедж площадью 80 кв.м на островах Додеканес. Первый этаж состоит из г…
€260,000
Рекомендовать
Коттедж 4 спальни с видом на горы, с furnishings
Скала-Эресу, Греция
4
2
146 м²
1
Продается 2-этажный коттедж площадью 146 кв.м на островах Греции. Первый этаж состоит из одн…
€1,000,000
Рекомендовать
Таунхаус 3 спальни с видом на город, с furnishings
Митилини, Греция
4
1
136 м²
1
Продается таунхаус площадью 136 кв.м на островах Греции. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. П…
€380,000
Рекомендовать
Вилла 10 спален с видом на море, с furnishings
Самос, Греция
11
4
707 м²
1
Продается 3-этажная вилла площадью 707 кв.м на островах Греции. Первый этаж состоит из 3 спа…
€1,70 млн
Рекомендовать
Коттедж 2 спальни с furnishings
Мирина, Греция
3
1
80 м²
1
Продается 2-этажный коттедж площадью 80 кв.м на островах Греции. Цокольный этаж состоит из П…
€265,000
Рекомендовать
Коттедж 2 спальни с видом на горы, с furnishings
Pterounta, Греция
4
142 м²
1
Продается 3-этажный коттедж площадью 142 кв.м на островах Греции. Цокольный этаж состоит из …
€175,000
Рекомендовать
Коттедж 7 спален с видом на море, с видом на город, с furnishings
Митилини, Греция
10
2
440 м²
1
Продается 3-этажный коттедж площадью 440 кв.м на островах Греции. Первый этаж состоит из одн…
€780,000
Рекомендовать
Коттедж 6 спален с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Памфила, Греция
8
2
330 м²
1
Продается 3-этажный коттедж площадью 330 кв.м на островах Греции. Первый этаж состоит из одн…
€750,000
Рекомендовать
Таунхаус 3 спальни с видом на горы, с видом на город, с furnishings
Zifias, Греция
4
3
125 м²
1
Продается таунхаус площадью 125 кв.м на островах Греции. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. П…
€120,000
Рекомендовать
Таунхаус 2 спальни с видом на море, с видом на город, с furnishings
Tavari, Греция
3
1
129 м²
1
Продается таунхаус площадью 129 кв.м на островах Греции. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. П…
€150,000
Рекомендовать
Коттедж 1 спальня с видом на горы, с видом на город, с furnishings
Вриса, Греция
2
1
77 м²
1
Продается 1-этажный коттедж площадью 77 кв.м на островах Греции. Коттедж состоит из одной сп…
€99,000
Рекомендовать
Коттедж 2 спальни с видом на горы, с furnishings
Пирьи, Греция
3
1
80 м²
2
Продается 1-этажный коттедж площадью 80 кв.м на островах Греции. Коттедж состоит из 2 спальн…
€750,000
Рекомендовать
Коттедж 6 спален с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
карандаш, Греция
8
3
304 м²
1
Продается 3-этажный коттедж площадью 304 кв.м на островах Греции. Первый этаж состоит из 2 с…
€700,000
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Параметры недвижимости в периферия Северные Эгейские острова, Греция
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