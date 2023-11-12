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Дома в периферия Северные Эгейские острова, Греция

коттеджи
10
таунхаусы
5
27 объектов найдено
Дом 6 спален с видом на море, на первой береговой линии в периферия Северные Эгейские острова, Греция
Дом 6 спален с видом на море, на первой береговой линии
периферия Северные Эгейские острова, Греция
Количество спален 6
Площадь 330 м²
Продается 3-этажный коттедж площадью 330 кв.м на островах Греции. Первый этаж состоит из одн…
€750,000
Дом 7 спален с парковкой, с видом на море, с видом на город в периферия Северные Эгейские острова, Греция
Дом 7 спален с парковкой, с видом на море, с видом на город
периферия Северные Эгейские острова, Греция
Количество спален 7
Площадь 440 м²
Продается 3-этажный коттедж площадью 440 кв.м на островах Греции. Первый этаж состоит из одн…
€780,000
Дом 10 спален с парковкой, с видом на море в периферия Северные Эгейские острова, Греция
Дом 10 спален с парковкой, с видом на море
периферия Северные Эгейские острова, Греция
Комнаты 11
Площадь 707 м²
Продается 3-этажная вилла площадью 707 кв.м на островах Греции. Первый этаж состоит из 3 спа…
€1,70 млн
Дом 3 спальни с парковкой, с видом на город в периферия Северные Эгейские острова, Греция
Дом 3 спальни с парковкой, с видом на город
периферия Северные Эгейские острова, Греция
Комнаты 4
Площадь 136 м²
Количество этажей 2
Продается таунхаус площадью 136 кв.м на островах Греции. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. П…
€380,000
Дом 4 спальни с парковкой, с видом на горы в периферия Северные Эгейские острова, Греция
Дом 4 спальни с парковкой, с видом на горы
периферия Северные Эгейские острова, Греция
Количество спален 4
Площадь 146 м²
Продается 2-этажный коттедж площадью 146 кв.м на островах Греции. Первый этаж состоит из одн…
€1,000,000
Дом 3 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы в периферия Северные Эгейские острова, Греция
Дом 3 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы
периферия Северные Эгейские острова, Греция
Комнаты 5
Площадь 100 м²
Количество этажей 3
Продается таунхаус площадью 100 кв.м на островах Додеканес. Таyнхаус расположен на 3 уровнях…
€1,20 млн
Дом в периферия Северные Эгейские острова, Греция
Дом
периферия Северные Эгейские острова, Греция
Площадь 280 м²
Продается каменный трехэтажный коттедж площадью 280 кв. метров на острове Лимнос. На цокольн…
€570,000
Дом 5 спален с видом на город в периферия Северные Эгейские острова, Греция
Дом 5 спален с видом на город
периферия Северные Эгейские острова, Греция
Комнаты 7
Площадь 205 м²
Количество этажей 4
Продается таунхаус площадью 205 кв.м на островах Греции. Таyнхаус расположен на 4 уровнях. Ц…
€410,000
Дом 6 спален с видом на море, на первой береговой линии в периферия Северные Эгейские острова, Греция
Дом 6 спален с видом на море, на первой береговой линии
периферия Северные Эгейские острова, Греция
Количество спален 6
Площадь 304 м²
Продается 3-этажный коттедж площадью 304 кв.м на островах Греции. Первый этаж состоит из 2 с…
€700,000
Дом с парковкой, с лифтом, с садом в Karyes, Греция
Дом с парковкой, с лифтом, с садом
Karyes, Греция
Площадь 88 м²
В одном из самых красивых поселений Хиоса. В зеленой и спокойной обстановке. Для того, кто х…
€50,000
Таунхаус 5 спален с видом на город, с furnishings в Митилини, Греция
Таунхаус 5 спален с видом на город, с furnishings
Митилини, Греция
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 205 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 205 кв.м на островах Греции. Таyнхаус расположен на 4 уровнях. Ц…
€410,000
Дом 4 спальни с Spalni в Municipality of Western Samos, Греция
Дом 4 спальни с Spalni
Municipality of Western Samos, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 260 м²
Код недвижимости: 1453 - ПРОДАЕТСЯ 4 спальни, Дом общей площадью 260 кв.м, 2 уровня Карловас…
€700,000
Коттедж 1 комната с furnishings в Livadochori, Греция
Коттедж 1 комната с furnishings
Livadochori, Греция
Комнаты 1
Площадь 280 м²
Количество этажей 1
Продается каменный трехэтажный коттедж площадью 280 кв. метров на острове Лимнос. На цокольн…
€570,000
Таунхаус 3 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы в Anaxos Skoutarou, Греция
Таунхаус 3 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Anaxos Skoutarou, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 100 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 100 кв.м на островах Додеканес. Таyнхаус расположен на 3 уровнях…
€1,20 млн
Коттедж 2 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город в Kini, Греция
Коттедж 2 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Kini, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 80 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 80 кв.м на островах Додеканес. Первый этаж состоит из г…
€260,000
Коттедж 4 спальни с видом на горы, с furnishings в Скала-Эресу, Греция
Коттедж 4 спальни с видом на горы, с furnishings
Скала-Эресу, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 146 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 146 кв.м на островах Греции. Первый этаж состоит из одн…
€1,000,000
Таунхаус 3 спальни с видом на город, с furnishings в Митилини, Греция
Таунхаус 3 спальни с видом на город, с furnishings
Митилини, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 136 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 136 кв.м на островах Греции. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. П…
€380,000
Вилла 10 спален с видом на море, с furnishings в Самос, Греция
Вилла 10 спален с видом на море, с furnishings
Самос, Греция
Комнаты 11
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 707 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 707 кв.м на островах Греции. Первый этаж состоит из 3 спа…
€1,70 млн
Коттедж 2 спальни с furnishings в Мирина, Греция
Коттедж 2 спальни с furnishings
Мирина, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 80 кв.м на островах Греции. Цокольный этаж состоит из П…
€265,000
Коттедж 2 спальни с видом на горы, с furnishings в Pterounta, Греция
Коттедж 2 спальни с видом на горы, с furnishings
Pterounta, Греция
Комнаты 4
Площадь 142 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 142 кв.м на островах Греции. Цокольный этаж состоит из …
€175,000
Коттедж 7 спален с видом на море, с видом на город, с furnishings в Митилини, Греция
Коттедж 7 спален с видом на море, с видом на город, с furnishings
Митилини, Греция
Комнаты 10
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 440 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 440 кв.м на островах Греции. Первый этаж состоит из одн…
€780,000
Коттедж 6 спален с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии в Памфила, Греция
Коттедж 6 спален с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Памфила, Греция
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 330 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 330 кв.м на островах Греции. Первый этаж состоит из одн…
€750,000
Таунхаус 3 спальни с видом на горы, с видом на город, с furnishings в Zifias, Греция
Таунхаус 3 спальни с видом на горы, с видом на город, с furnishings
Zifias, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 125 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 125 кв.м на островах Греции. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. П…
€120,000
Таунхаус 2 спальни с видом на море, с видом на город, с furnishings в Tavari, Греция
Таунхаус 2 спальни с видом на море, с видом на город, с furnishings
Tavari, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 129 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 129 кв.м на островах Греции. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. П…
€150,000
Коттедж 1 спальня с видом на горы, с видом на город, с furnishings в Вриса, Греция
Коттедж 1 спальня с видом на горы, с видом на город, с furnishings
Вриса, Греция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 77 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 77 кв.м на островах Греции. Коттедж состоит из одной сп…
€99,000
Коттедж 2 спальни с видом на горы, с furnishings в Пирьи, Греция
Коттедж 2 спальни с видом на горы, с furnishings
Пирьи, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
Количество этажей 2
Продается 1-этажный коттедж площадью 80 кв.м на островах Греции. Коттедж состоит из 2 спальн…
€750,000
Коттедж 6 спален с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии в карандаш, Греция
Коттедж 6 спален с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
карандаш, Греция
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 304 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 304 кв.м на островах Греции. Первый этаж состоит из 2 с…
€700,000

Параметры недвижимости в периферия Северные Эгейские острова, Греция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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