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Новая резиденция в центре Афин, Греция

Афины, Греция
от
€534,020
;
3
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О комплексе

Предлагаются апартаменты с большими окнами и террасами.

Окончание строительства - весна 2024 года.

Удобства и оснащение в доме
  • Светодиодное освещение
  • Сигнализация
  • Бронированная дверь
  • Система "умный дом"
  • Центральная антенна
Расположение и объекты поблизости

Недвижимость находится в центральном районе Гизи, рядом со станцией метро.

  • Супермаркет - 240 метров
  • Кинотеатр - 700 метров
  • Начальная школа - 750 метров
  • Больница - 900 метров
Местонахождение новостройки
Афины, Греция

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Новая резиденция в центре Афин, Греция
Афины, Греция
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€534,020
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Предлагаются квартиры с балконами и помещениями для хранения. Некоторые квартиры имеют парковочные места. Резиденция располагает подземным гаражом. Удобства и оснащение в доме Полы с подогревом REHAU Электрический камин Солнечный водонагреватель Кондиционеры Алюминиевые окна Электрические жалюзи Бронированная дверь Расположение и объекты поблизости Море - 2 км Аэропорт - 30 минут
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от
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Агентство: TRANIO
Команда Tranio купила стройку в спокойном чистом районе в центре Афин и достраивает 6-ти этажный жилой дом. Это будет современный дом с лифтом и коммерческим помещением на первом этаже. Квартиры и студии сдаются с чистовой отделкой, сантехникой и кухонной мебелью. Преимущества Востребованный формат: студии и квартиры с 1 спальней — самые востребованные предложения в этом районе. Красивый вид: на школьный парк, Афины и гору Ликавитос. Хороший обзор — это редкость. Чаще дома смотрят друг-другу в окна. Экономно: Класс энергоэффективности «В» позволит жильцам не переплачивать за электричество. В старых зданиях электричество стоит дороже. Хорошее расположение: рядом с оживлённым проспектом. Две станции метро в пешей доступности. Район чистый, спокойный, здесь много зелени и живёт обеспеченный средний класс. Удалённая сделка: при желании можно заключить через юриста, лететь в Грецию не потребуется. Перевод средств: можно купить в рассрочку, оплатить в долларах или евро. Ориентировочная доходность: от аренды до уплаты комиссии и налогов 4,5–6% годовых. Под управлением Tranio: мы сами находим арендаторов и занимаемся всеми хозяйственными вопросами. Расположение и объекты поблизости Амбелокипи — чистый жилой район в центре Афин. Название района переводится как «виноградные сады». Он располагается к северо-востоку от Акрополя. До Акрополя 15 минут на метро. До станций метро Ampelokipi и Panormou идти примерно 7—10 минут. Другие интересные места недалеко от проекта: Проспект Александрос в 400 м от дома. Тут находятся: центральный аппарат МВД Греции, главный судебный департамент, офисы и отделения банков, два больших госпиталя, Афинский экономический университет, мелкий и средний бизнес. Гора Ликавитос: лесопарковая зона, 800 м от дома. С противоположной стороны проспекта Александрос. С горы открываются красивые виды Афин, есть прогулочные маршруты, обзорные площадки и кафе. Парк Ареса - самый большой в Афинах. В километре от дома, 20 минут пешком или 5 минут на машине. Украшен фонтанами, скульптурами и цветниками.
Жилой комплекс MELISSIA OXYGEN
Жилой комплекс MELISSIA OXYGEN
Афины, Греция
от
€395,000
Площадь 113–138 м²
3 объекта 3
Сдача в: 2022
Застройщик: VITRUVIUS INVESTMENTS
Наш проект «Мелиссия Кислород» расположен в северном пригороде греческой столицы. Муниципалитет Мелиссии — это район, характеризующийся густой растительностью. Хотя он принадлежит городской ткани города, он обманывает вас, предлагая вам «расслабляющие изображения» загородного курорта. Большие парки, широкие улицы, просторные дома и «короткие» жилые дома — вот что можно встретить в этом районе. Помимо того, что вы можете засвидетельствовать визуально, вы наверняка почувствуете высокий социальный и образовательный уровень жителей. Традиционно, У Мелиссии есть верные покровители, которые являются греками высокого социального происхождения, которые живут в этом районе в течение многих поколений и не могут легко примириться с областью, которая предлагает им меньше, или иностранцами, которые работать во многих посольствах, консульствах и многонациональных компаниях, которые сознательно выбирают центр своей деятельности в такой высококачественной области. Наша компания Vitruvius Investments, с исключительным уважением к характеру района и высоким стандартам, которые должны соблюдаться в любом проекте, сделанном там, решила разработать «Melissia Oxygen». Это комплекс просторных и роскошных апартаментов 6, расположенный в трехэтажном здании на участке, который предлагает жителям уникальные удобства, такие как: красивый сад, гостиные, детская площадка и современный тренажерный зал. Все вышеупомянутые сосуществуют, создавая красивый образ полного проекта, достойного области. Кроме того, местоположение участка стоит упомянуть, так как он расположен в месте, которое обеспечивает жителям спокойную жизнь, но в то же время так близко к центру район, удивительные рестораны и все магазины.
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