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Дома с гаражом в Nea Moudania, Греция

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2 объекта найдено
Вилла 4 комнаты в Municipality of Nea Propontida, Греция
Вилла 4 комнаты
Municipality of Nea Propontida, Греция
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 207 м²
Этаж -1/-1
Уникальный мезонет в шаговой доступности от моря, в замечательном месте в Неа Пропонтида, в …
$336,785
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Агентство
Halkidiki Properties
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Вилла 6 комнат в Municipality of Nea Propontida, Греция
Вилла 6 комнат
Municipality of Nea Propontida, Греция
Число комнат 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 410 м²
Красивый отдельно стоящий дом в замечательном месте в Неа Пропонтида, в маленьком раю Халкид…
$742,068
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Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Halkidiki Properties
Языки общения
English
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Параметры недвижимости в Nea Moudania, Греция

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
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