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Дома с бассейном в Nea Moudania, Греция

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1 объект найдено
Вилла в Municipality of Nea Propontida, Греция
Вилла
Municipality of Nea Propontida, Греция
Количество спален 2
Площадь 330 м²
Продается 3-этажная вилла площадью 330 кв.м в Халкидиках. Первый этаж состоит из 2 гостиных …
$944,567
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Агентство
Grekodom Development
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Параметры недвижимости в Nea Moudania, Греция

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