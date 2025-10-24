Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. Municipality of Xylokastro and Evrostina
  4. Жилая
  5. Дом
  6. Бассейн

Дома с бассейном в Municipality of Xylokastro and Evrostina, Греция

Municipal Unit of Xylokastro
55
Municipal Unit of Evrostina
8
5 объектов найдено
Коттедж 5 комнат в Ano Loutro, Греция
Коттедж 5 комнат
Ano Loutro, Греция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 133 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 133 кв.м на Восточном Пелопоннесе на стадии строительст…
$526,698
Оставить заявку
Таунхаус 5 комнат в Municipality of Xylokastro and Evrostina, Греция
Таунхаус 5 комнат
Municipality of Xylokastro and Evrostina, Греция
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 118 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 118 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Таyнхаус расположен на 3 уров…
$368,689
Оставить заявку
Вилла 6 комнат в Municipality of Xylokastro and Evrostina, Греция
Вилла 6 комнат
Municipality of Xylokastro and Evrostina, Греция
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 484 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 484 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Цокольный этаж состоит…
$854,422
Оставить заявку
Monte OnlineMonte Online
Вилла 5 комнат в Municipality of Xylokastro and Evrostina, Греция
Вилла 5 комнат
Municipality of Xylokastro and Evrostina, Греция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 384 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 384 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Первый этаж состоит из…
$877,831
Оставить заявку
Таунхаус 6 комнат в Municipality of Xylokastro and Evrostina, Греция
Таунхаус 6 комнат
Municipality of Xylokastro and Evrostina, Греция
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 200 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 200 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Таyнхаус расположен на 2 уров…
$409,654
Оставить заявку
Realting.com
Перейти

Типы недвижимости в Municipality of Xylokastro and Evrostina

виллы
коттеджи
таунхаусы

Параметры недвижимости в Municipality of Xylokastro and Evrostina, Греция

с видом на горы
с видом на море
Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти