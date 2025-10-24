Показать объекты на карте Показать объекты списком
Дома с видом на море в Municipality of Xylokastro and Evrostina, Греция

Municipal Unit of Xylokastro
55
Municipal Unit of Evrostina
8
27 объектов найдено
Дом 4 комнаты в Ano Loutro, Греция
Дом 4 комнаты
Ano Loutro, Греция
Число комнат 4
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 2
Двухэтажный дом у моря 172 кв.м. в Ксилокастро. В одном из самых красивых районов Ксилокаст…
$185,889
Агентство
Sideris Real Estate
Коттедж 5 комнат в Ano Loutro, Греция
Коттедж 5 комнат
Ano Loutro, Греция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 133 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 133 кв.м на Восточном Пелопоннесе на стадии строительст…
$526,698
Коттедж 4 комнаты в Municipality of Xylokastro and Evrostina, Греция
Коттедж 4 комнаты
Municipality of Xylokastro and Evrostina, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 200 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 200 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Цокольный этаж состо…
$374,541
Коттедж 6 комнат в Municipality of Xylokastro and Evrostina, Греция
Коттедж 6 комнат
Municipality of Xylokastro and Evrostina, Греция
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 304 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 304 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Цокольный этаж состо…
$854,422
Коттедж 6 комнат в Municipality of Xylokastro and Evrostina, Греция
Коттедж 6 комнат
Municipality of Xylokastro and Evrostina, Греция
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 245 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 245 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Первый этаж состоит …
$643,742
Таунхаус 4 комнаты в Municipality of Xylokastro and Evrostina, Греция
Таунхаус 4 комнаты
Municipality of Xylokastro and Evrostina, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 110 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 110 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Таyнхаус расположен на 2 уров…
$275,054
Коттедж 6 комнат в Municipality of Xylokastro and Evrostina, Греция
Коттедж 6 комнат
Municipality of Xylokastro and Evrostina, Греция
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 250 м²
Количество этажей 1
Продается 4-этажный коттедж площадью 250 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Цокольный этаж состо…
$749,082
Коттедж 5 комнат в Municipality of Xylokastro and Evrostina, Греция
Коттедж 5 комнат
Municipality of Xylokastro and Evrostina, Греция
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 285 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 285 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Цокольный этаж состо…
$620,334
Коттедж 6 комнат в Розена, Греция
Коттедж 6 комнат
Розена, Греция
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 350 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 350 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Цокольный этаж состо…
$561,812
Таунхаус 3 комнаты в Municipality of Xylokastro and Evrostina, Греция
Таунхаус 3 комнаты
Municipality of Xylokastro and Evrostina, Греция
Число комнат 3
Площадь 169 м²
Продается таунхаус площадью 169 кв.м на полуострове Пелопоннес. Таyнхаус расположен на 0 уро…
$362,837
Таунхаус 5 комнат в Municipality of Xylokastro and Evrostina, Греция
Таунхаус 5 комнат
Municipality of Xylokastro and Evrostina, Греция
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 118 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 118 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Таyнхаус расположен на 3 уров…
$368,689
Таунхаус 4 комнаты в Municipality of Xylokastro and Evrostina, Греция
Таунхаус 4 комнаты
Municipality of Xylokastro and Evrostina, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 130 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 130 кв.м на Западном Пелопоннесе. Таyнхаус расположен на 1 уровн…
$327,723
Таунхаус 6 комнат в Municipality of Xylokastro and Evrostina, Греция
Таунхаус 6 комнат
Municipality of Xylokastro and Evrostina, Греция
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 302 м²
Этаж -2/1
Продается таунхаус площадью 302 кв.м на полуострове Пелопоннес. Таyнхаус расположен на 3 уро…
$491,585
Коттедж 5 комнат в Lygia, Греция
Коттедж 5 комнат
Lygia, Греция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 205 м²
Этаж -2
Продается 4-этажный коттедж площадью 205 кв.м на полуострове Пелопоннес. Подвал состоит из о…
$1,09 млн
Коттедж 4 комнаты в Municipality of Xylokastro and Evrostina, Греция
Коттедж 4 комнаты
Municipality of Xylokastro and Evrostina, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 90 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 90 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Коттедж состоит из 3 …
$351,132
Таунхаус 5 комнат в Municipality of Xylokastro and Evrostina, Греция
Таунхаус 5 комнат
Municipality of Xylokastro and Evrostina, Греция
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 161 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 161 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Таyнхаус расположен на 4 уров…
$327,723
Коттедж 5 комнат в Municipality of Xylokastro and Evrostina, Греция
Коттедж 5 комнат
Municipality of Xylokastro and Evrostina, Греция
Число комнат 5
Площадь 160 м²
Продается 1-этажный коттедж площадью 160 кв.м на полуострове Пелопоннес. Из окон открывает…
$421,359
Коттедж 5 комнат в Като-Пица, Греция
Коттедж 5 комнат
Като-Пица, Греция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 180 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 180 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Первый этаж состоит …
$924,648
Коттедж 4 комнаты в Municipality of Xylokastro and Evrostina, Греция
Коттедж 4 комнаты
Municipality of Xylokastro and Evrostina, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 200 м²
Количество этажей 2
Продается 3-этажный коттедж площадью 200 кв.м на полуострове Пелопоннес. Первый этаж состоит…
$643,742
Коттедж 3 комнаты в Municipality of Xylokastro and Evrostina, Греция
Коттедж 3 комнаты
Municipality of Xylokastro and Evrostina, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 99 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 99 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Коттедж состоит из 2 …
$2,22 млн
Таунхаус 4 комнаты в Municipality of Xylokastro and Evrostina, Греция
Таунхаус 4 комнаты
Municipality of Xylokastro and Evrostina, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 124 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 124 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Таyнхаус расположен на 3 уров…
$526,698
Таунхаус 4 комнаты в Дервенион, Греция
Таунхаус 4 комнаты
Дервенион, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 198 м²
Продается таунхаус площадью 198 кв.м на полуострове Пелопоннес. Таyнхаус расположен на 3 уро…
$292,610
Таунхаус 6 комнат в Municipality of Xylokastro and Evrostina, Греция
Таунхаус 6 комнат
Municipality of Xylokastro and Evrostina, Греция
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 198 м²
Продается таунхаус площадью 198 кв.м на полуострове Пелопоннес. Таyнхаус расположен на 3 уро…
$409,654
Коттедж 6 комнат в Municipality of Xylokastro and Evrostina, Греция
Коттедж 6 комнат
Municipality of Xylokastro and Evrostina, Греция
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 200 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 200 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Первый этаж состоит …
$444,767
Таунхаус 6 комнат в Municipality of Xylokastro and Evrostina, Греция
Таунхаус 6 комнат
Municipality of Xylokastro and Evrostina, Греция
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 200 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 200 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Таyнхаус расположен на 2 уров…
$409,654
Коттедж 5 комнат в Розена, Греция
Коттедж 5 комнат
Розена, Греция
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 170 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 170 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Первый этаж состоит …
$210,679
Таунхаус 7 комнат в Municipality of Xylokastro and Evrostina, Греция
Таунхаус 7 комнат
Municipality of Xylokastro and Evrostina, Греция
Число комнат 7
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 160 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 160 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Таyнхаус расположен на 4 уров…
$198,975
