Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. Municipality of Xylokastro and Evrostina
  4. Жилая
  5. Дом
  6. Сад

Дома с садом в Municipality of Xylokastro and Evrostina, Греция

Municipal Unit of Xylokastro
55
Municipal Unit of Evrostina
8
1 объект найдено
Дом 4 комнаты в Ano Loutro, Греция
Дом 4 комнаты
Ano Loutro, Греция
Число комнат 4
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 2
Двухэтажный дом у моря 172 кв.м. в Ксилокастро. В одном из самых красивых районов Ксилокаст…
$185,889
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Sideris Real Estate
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Realting.com
Перейти

Типы недвижимости в Municipality of Xylokastro and Evrostina

виллы
коттеджи
таунхаусы

Параметры недвижимости в Municipality of Xylokastro and Evrostina, Греция

с гаражом
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти