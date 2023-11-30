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Коттеджи в Municipality of Western Lesvos, Греция

Коттедж В архив
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2 объекта найдено
Коттедж 4 спальни с видом на горы, с furnishings в Скала-Эресу, Греция
Коттедж 4 спальни с видом на горы, с furnishings
Скала-Эресу, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 146 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 146 кв.м на островах Греции. Первый этаж состоит из одн…
€1,000,000
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Агентство
Grekodom Development
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Коттедж 2 спальни с видом на горы, с furnishings в Pterounta, Греция
Коттедж 2 спальни с видом на горы, с furnishings
Pterounta, Греция
Комнаты 4
Площадь 142 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 142 кв.м на островах Греции. Цокольный этаж состоит из …
€175,000
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Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения: English, Русский, Ελληνικά

Параметры недвижимости в Municipality of Western Lesvos, Греция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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