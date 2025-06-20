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Коттеджи с видом на море в Municipality of Western Lesvos, Греция

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1 объект найдено
Коттедж 8 комнат в Municipality of Western Lesvos, Греция
Коттедж 8 комнат
Municipality of Western Lesvos, Греция
Число комнат 8
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 304 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 304 кв.м на островах Греции. Первый этаж состоит из 2 с…
$806,502
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Агентство
Grekodom Development
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Параметры недвижимости в Municipality of Western Lesvos, Греция

с видом на горы
Недорогая
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