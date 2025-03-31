Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. Municipality of Western Lesvos
  4. Жилая
  5. Коттедж
  6. Вид на горы

Коттеджи с видом на горы в Municipality of Western Lesvos, Греция

Коттедж Удалить
Очистить
2 объекта найдено
Коттедж 4 комнаты в Скала-Эресу, Греция
Коттедж 4 комнаты
Скала-Эресу, Греция
Число комнат 4
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 146 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 146 кв.м на островах Греции. Первый этаж состоит из одн…
$1,04 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Коттедж 4 комнаты в Pterounta, Греция
Коттедж 4 комнаты
Pterounta, Греция
Число комнат 4
Количество спален 2
Площадь 142 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 142 кв.м на островах Греции. Цокольный этаж состоит из …
$182,655
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости в Municipality of Western Lesvos, Греция

Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти

© 2018 - 2025 Realting.com

Рейтинг 4.9 / 5:
1111 голосов