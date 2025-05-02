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Квартиры с видом на море в Municipality of Velo and Vocha, Греция

Municipal Unit of Velos
8
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3 объекта найдено
Квартира 3 комнаты в Municipality of Velo and Vocha, Греция
Квартира 3 комнаты
Municipality of Velo and Vocha, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
Этаж 2
Продается квартира площадью 70 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Квартира расположена на третье…
$131,404
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Агентство
Grekodom Development
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Квартира 4 комнаты в Municipality of Velo and Vocha, Греция
Квартира 4 комнаты
Municipality of Velo and Vocha, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 152 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 152 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Квартира расположена на второ…
$219,186
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Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Квартира 4 комнаты в Municipality of Velo and Vocha, Греция
Квартира 4 комнаты
Municipality of Velo and Vocha, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 87 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 87 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Квартира расположена на втором…
$142,993
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Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Realting.com
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Типы недвижимости в Municipality of Velo and Vocha

двухкомнатные

Параметры недвижимости в Municipality of Velo and Vocha, Греция

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