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Дома с бассейном в Municipality of Pylaia Chortiatis, Греция

Panorama Municipal Unit
48
Chortiatis Municipal Unit
34
Pylaia Municipal Unit
28
14 объектов найдено
Вилла 11 комнат в Municipality of Pylaia Chortiatis, Греция
Вилла 11 комнат
Municipality of Pylaia Chortiatis, Греция
Число комнат 11
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 700 м²
Количество этажей 5
Продается 5-этажная вилла площадью 700 кв.м в Салониках. Цокольный этаж состоит из одной кла…
$3,13 млн
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Таунхаус 4 комнаты в Municipality of Pylaia Chortiatis, Греция
Таунхаус 4 комнаты
Municipality of Pylaia Chortiatis, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 185 м²
Этаж 2/1
Продается таунхаус площадью 185 кв.м в пригороде города Салоники на стадии строительства. Та…
$991,556
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Grekodom Development
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Вилла 13 комнат в Municipality of Pylaia Chortiatis, Греция
Вилла 13 комнат
Municipality of Pylaia Chortiatis, Греция
Число комнат 13
Площадь 1 100 м²
Количество этажей 4
Предлагаем Вашему вниманию виллу площадью 1100 кв.м на участке 2800 кв.м. в элитном районе г…
$4,47 млн
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Вилла 7 комнат в Municipality of Pylaia Chortiatis, Греция
Вилла 7 комнат
Municipality of Pylaia Chortiatis, Греция
Число комнат 7
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 850 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 850 кв.м в Салониках. Первый этаж состоит из 2 спальных к…
$2,12 млн
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Grekodom Development
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Вилла 1 комната в Municipality of Pylaia Chortiatis, Греция
Вилла 1 комната
Municipality of Pylaia Chortiatis, Греция
Число комнат 1
Площадь 300 м²
Количество этажей 1
Villa Grace o Villa Grace. Потрясающая вилла в Греции с фантастическим панорамным видом на г…
$2,01 млн
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Таунхаус 4 комнаты в Municipality of Pylaia Chortiatis, Греция
Таунхаус 4 комнаты
Municipality of Pylaia Chortiatis, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 200 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 200 кв.м в пригороде города Салоники. Таyнхаус расположен на 3 у…
$386,185
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Вилла 7 комнат в Municipality of Pylaia Chortiatis, Греция
Вилла 7 комнат
Municipality of Pylaia Chortiatis, Греция
Число комнат 7
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 400 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажная вилла площадью 400 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состоит…
$1,06 млн
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Вилла 8 комнат в Municipality of Pylaia Chortiatis, Греция
Вилла 8 комнат
Municipality of Pylaia Chortiatis, Греция
Число комнат 8
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 740 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 740 кв.м в Салониках. Первый этаж состоит из 2 спальных к…
$4,17 млн
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Коттедж 1 комната в Municipality of Pylaia Chortiatis, Греция
Коттедж 1 комната
Municipality of Pylaia Chortiatis, Греция
Число комнат 1
Площадь 300 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 300 кв.м в Салониках. Из окон открывается вид на горы, …
$679,862
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Вилла 1 комната в Municipality of Pylaia Chortiatis, Греция
Вилла 1 комната
Municipality of Pylaia Chortiatis, Греция
Число комнат 1
Площадь 800 м²
Количество этажей 1
Предлагается на продажу современная вилла в элитном районе города Салоник. Вилла площадью 75…
$2,79 млн
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Таунхаус 4 комнаты в Municipality of Pylaia Chortiatis, Греция
Таунхаус 4 комнаты
Municipality of Pylaia Chortiatis, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 170 м²
Этаж 2/1
Продается таунхаус площадью 170 кв.м в пригороде города Салоники на стадии строительства. Та…
$887,182
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Коттедж 5 комнат в Municipality of Pylaia Chortiatis, Греция
Коттедж 5 комнат
Municipality of Pylaia Chortiatis, Греция
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 400 м²
Количество этажей 3
Продается 3-этажный коттедж площадью 400 кв.м в пригороде города Салоники. Цокольный этаж со…
Цена по запросу
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Вилла 7 комнат в Thermi, Греция
Вилла 7 комнат
Thermi, Греция
Число комнат 7
Площадь 420 м²
Количество этажей 3
Продается 3-этажная вилла площадью 420 кв.м в Салониках. Вилла имеет угловое расположение. И…
$1,72 млн
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Коттедж 7 комнат в Municipality of Pylaia Chortiatis, Греция
Коттедж 7 комнат
Municipality of Pylaia Chortiatis, Греция
Число комнат 7
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 300 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 300 кв.м в пригороде города Салоники. Цокольный этаж со…
$2,30 млн
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Типы недвижимости в Municipality of Pylaia Chortiatis

виллы
коттеджи
таунхаусы

Параметры недвижимости в Municipality of Pylaia Chortiatis, Греция

с видом на горы
с видом на море
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