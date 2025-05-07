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Жильё в Nea Penteli Municipal Unit, Греция

дома
5
5 объектов найдено
Вилла 7 комнат в Municipality of Penteli, Греция
Вилла 7 комнат
Municipality of Penteli, Греция
Число комнат 7
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 360 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 360 кв.м в Афинах. Первый этаж состоит из 2 спальных комн…
$822,142
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Вилла 1 комната в Municipality of Penteli, Греция
Вилла 1 комната
Municipality of Penteli, Греция
Число комнат 1
Площадь 330 м²
Количество этажей 1
Откройте для себя абсолютное спокойствие и роскошь в этой современной вилле, расположенной в…
$1,41 млн
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Агентство
Grekodom Development
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Коттедж 10 комнат в Municipality of Penteli, Греция
Коттедж 10 комнат
Municipality of Penteli, Греция
Число комнат 10
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 250 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 250 кв.м в Афинах. Цокольный этаж состоит из 3 спальных…
$664,864
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Grekodom Development
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Коттедж 3 спальни в Municipality of Penteli, Греция
Коттедж 3 спальни
Municipality of Penteli, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 210 м²
Nea Penteli maisonette of 210 sq.m. 3 levels (raised semi-basement - above. ground floor & 1…
$432,203
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Коттедж 6 комнат в Municipality of Penteli, Греция
Коттедж 6 комнат
Municipality of Penteli, Греция
Число комнат 6
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 400 м²
Количество этажей 1
Продается 4-этажный коттедж площадью 400 кв.м в Афинах. Цокольный этаж состоит из одной клад…
$1,42 млн
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Агентство
Grekodom Development
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Параметры недвижимости в Nea Penteli Municipal Unit, Греция

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