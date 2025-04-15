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Жильё в Glyka Nera Municipal Unit, Греция

3 объекта найдено
Квартира 4 комнаты в Municipality of Paiania, Греция
Квартира 4 комнаты
Municipality of Paiania, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 114 м²
Этаж 1
Продается квартира площадью 114 кв.м в Афинах. Квартира расположена на втором этаже и состои…
$399,467
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Grekodom Development
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Квартира 2 комнаты в Municipality of Paiania, Греция
Квартира 2 комнаты
Municipality of Paiania, Греция
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 30 м²
$68,039
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Таунхаус 6 комнат с видом на горы, с видом на город в Municipality of Paiania, Греция
Таунхаус 6 комнат с видом на горы, с видом на город
Municipality of Paiania, Греция
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 220 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 220 кв.м в Аттике. Таyнхаус расположен на 4 уровнях. Цокольный э…
$313,123
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Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Realting.com
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Параметры недвижимости в Glyka Nera Municipal Unit, Греция

с видом на горы
Недорогая
Элитная
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Рейтинг 4.9 / 5:
1111 голосов