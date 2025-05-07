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Коттеджи с бассейном в Municipality of Oropos, Греция

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1 объект найдено
Коттедж 8 комнат в Agia Triada, Греция
Коттедж 8 комнат
Agia Triada, Греция
Число комнат 8
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 550 м²
Количество этажей 1
Отдельный дом расположен в Ипократиос Политиа за горой ПарнитаПоскольку есть частная дорога,…
$944,685
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Агентство
Grekodom Development
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Параметры недвижимости в Municipality of Oropos, Греция

с видом на горы
с видом на море
Недорогая
Элитная
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