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Коттеджи с видом на горы в Municipality of Oropos, Греция

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10 объектов найдено
Коттедж 11 комнат в Каламос, Греция
Коттедж 11 комнат
Каламос, Греция
Число комнат 11
Количество спален 8
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 369 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 369 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из гостиной, одн…
$902,838
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Коттедж 7 комнат в Неа Политеа, Греция
Коттедж 7 комнат
Неа Политеа, Греция
Число комнат 7
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 150 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 150 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из 2 спальных ко…
$208,749
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Grekodom Development
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Коттедж 1 комната в Оропос, Греция
Коттедж 1 комната
Оропос, Греция
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 540 м²
Количество этажей 1
Предлагается к продаже Вилла, состоящая из 3 домовКаждый дом имеет 3 уровня и состоит из 1 г…
$1,15 млн
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Grekodom Development
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Коттедж 9 комнат в Nea Palatia, Греция
Коттедж 9 комнат
Nea Palatia, Греция
Число комнат 9
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 225 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 225 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из 2 спальных ко…
$605,371
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Grekodom Development
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Коттедж 1 комната в Неа Политеа, Греция
Коттедж 1 комната
Неа Политеа, Греция
Число комнат 1
Площадь 200 м²
Количество этажей 1
Коттедж состоит из двух независимых этажей.Первый этаж состоит из 2 квартир, 50 кв.м. каждая…
$335,265
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Grekodom Development
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Коттедж 7 комнат в Сикамино, Греция
Коттедж 7 комнат
Сикамино, Греция
Число комнат 7
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 340 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 340 кв.м в Аттике. Цокольный этаж состоит из одной спал…
$365,310
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Grekodom Development
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Коттедж 2 комнаты в Municipality of Oropos, Греция
Коттедж 2 комнаты
Municipality of Oropos, Греция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 45 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 45 кв.м в Аттике. Коттедж состоит из одной спальной ком…
$125,249
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Grekodom Development
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Коттедж 8 комнат в Agia Triada, Греция
Коттедж 8 комнат
Agia Triada, Греция
Число комнат 8
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 550 м²
Количество этажей 1
Отдельный дом расположен в Ипократиос Политиа за горой ПарнитаПоскольку есть частная дорога,…
$944,685
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Grekodom Development
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Коттедж 7 комнат в Каламос, Греция
Коттедж 7 комнат
Каламос, Греция
Число комнат 7
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 320 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 320 кв.м в Аттике. Цокольный этаж состоит из одной спал…
$431,004
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Grekodom Development
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Коттедж 6 комнат в Kamari, Греция
Коттедж 6 комнат
Kamari, Греция
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 162 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 162 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из одной спально…
$260,936
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Grekodom Development
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Параметры недвижимости в Municipality of Oropos, Греция

с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
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