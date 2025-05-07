Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. Municipality of Oropos
  4. Жилая
  5. Коттедж
  6. Вид на море

Коттеджи с видом на море в Municipality of Oropos, Греция

Коттедж Удалить
Очистить
8 объектов найдено
Коттедж 3 комнаты в Халкуцион, Греция
Коттедж 3 комнаты
Халкуцион, Греция
Число комнат 3
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 85 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 85 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из гостиной, одно…
$140,905
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Коттедж 11 комнат в Каламос, Греция
Коттедж 11 комнат
Каламос, Греция
Число комнат 11
Количество спален 8
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 369 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 369 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из гостиной, одн…
$902,838
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Коттедж 1 комната в Оропос, Греция
Коттедж 1 комната
Оропос, Греция
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 540 м²
Количество этажей 1
Предлагается к продаже Вилла, состоящая из 3 домовКаждый дом имеет 3 уровня и состоит из 1 г…
$1,15 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Коттедж 9 комнат в Nea Palatia, Греция
Коттедж 9 комнат
Nea Palatia, Греция
Число комнат 9
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 225 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 225 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из 2 спальных ко…
$605,371
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Коттедж 2 комнаты в Municipality of Oropos, Греция
Коттедж 2 комнаты
Municipality of Oropos, Греция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 45 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 45 кв.м в Аттике. Коттедж состоит из одной спальной ком…
$125,249
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Коттедж 8 комнат в Agia Triada, Греция
Коттедж 8 комнат
Agia Triada, Греция
Число комнат 8
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 550 м²
Количество этажей 1
Отдельный дом расположен в Ипократиос Политиа за горой ПарнитаПоскольку есть частная дорога,…
$944,685
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Коттедж 7 комнат в Каламос, Греция
Коттедж 7 комнат
Каламос, Греция
Число комнат 7
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 320 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 320 кв.м в Аттике. Цокольный этаж состоит из одной спал…
$431,004
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Коттедж 6 комнат в Kamari, Греция
Коттедж 6 комнат
Kamari, Греция
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 162 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 162 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из одной спально…
$260,936
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά

Параметры недвижимости в Municipality of Oropos, Греция

с видом на горы
с бассейном
Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти