Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. Municipality of Marathonas
  4. Жилая
  5. Вилла
  6. Вид на море

Виллы с видом на море в Municipality of Marathonas, Греция

Nea Makri Municipal Unit
29
Марафон
3
Вилла Удалить
Очистить
Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Вы можете ознакомиться с недвижимостью на продажу в других разделах нашего портала
Вилла в Municipality of Ierapetra, Греция
Вилла
Municipality of Ierapetra, Греция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 400 м²
Этаж 1/1
Продаются две роскошные виллы общей площадью 400 кв.м., включая подвальные помещения, с пано…
$2,45 млн
Оставить заявку
Вилла в Municipality of Ermionida, Греция
Вилла
Municipality of Ermionida, Греция
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 280 м²
Этаж -1/1
Продается 3-этажная вилла площадью 280 кв.м на Восточном Пелопоннесе - Ермионида. Цокольный …
$1,82 млн
Оставить заявку
Вилла в Полихроно, Греция
Вилла
Полихроно, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 150 м²
Этаж -1/1
Продается 3-этажная вилла площадью 150 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Цок…
$502,886
Оставить заявку
Квартира 3 спальни в Kavala Municipality, Греция
Квартира 3 спальни
Kavala Municipality, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 125 м²
Этаж 5/5
Продается квартира площадью 125 кв.м в Кавале. Квартира расположена на шестом этаже и состои…
$222,870
Оставить заявку
Квартира 2 спальни в Ofrynio Beach, Греция
Квартира 2 спальни
Ofrynio Beach, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
Этаж 1/2
Продается квартира площадью 100 кв.м в пригороде Кавалы. Квартира расположена на втором этаж…
$262,872
Оставить заявку
Квартира 1 спальня в Неос-Мармарас, Греция
Квартира 1 спальня
Неос-Мармарас, Греция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 45 м²
Код собственности: HPS469 - Квартира для продажи в Ситонии Неос Мармарас за 150 000 евро. Эт…
$171,367
Оставить заявку
Квартира 1 спальня в Municipality of Thessaloniki, Греция
Квартира 1 спальня
Municipality of Thessaloniki, Греция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 25 м²
Этаж 6/7
Продается квартира площадью 25 кв.м в Салониках. Квартира расположена на седьмом этаже и сос…
$102,863
Оставить заявку
Квартира 1 спальня в Municipality of Thessaloniki, Греция
Квартира 1 спальня
Municipality of Thessaloniki, Греция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 38 м²
Этаж 2/5
Продается квартира площадью 38 кв.м в Салониках. Квартира расположена на третьем этаже и сос…
$186,297
Оставить заявку
Квартира 2 спальни в Каллитеа, Греция
Квартира 2 спальни
Каллитеа, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 49 м²
Квартира расположена в комплексе в популярной туристической деревне Калитея в 700 метрах от …
$186,164
Оставить заявку
Таунхаус в Сивири, Греция
Таунхаус
Сивири, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 112 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 112 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Таyнхаус р…
$297,160
Оставить заявку
Вилла в Эйинион, Греция
Вилла
Эйинион, Греция
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 320 м²
Этаж -2
Продается 3-этажный коттедж площадью 320 кв.м на Олимпийской Ривьере. Подвал состоит из 3 кл…
$182,868
Оставить заявку
Квартира 2 спальни в Municipality of Peristeri, Греция
Квартира 2 спальни
Municipality of Peristeri, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 78 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 78 кв.м в Афинах. Квартира расположена на втором этаже и состоит…
$177,153
Оставить заявку

Параметры недвижимости в Municipality of Marathonas, Греция

с видом на горы
с бассейном
Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти