Дома с видом на море в Municipality of Glyfada, Греция

13 объектов найдено
Коттедж 6 комнат в Municipality of Glyfada, Греция
Коттедж 6 комнат
Municipality of Glyfada, Греция
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 270 м²
Количество этажей 3
Продается 4-этажный коттедж площадью 270 кв.м в Афинах. Первый этаж состоит из одной спально…
$2,48 млн
Таунхаус 4 комнаты в Municipality of Glyfada, Греция
Таунхаус 4 комнаты
Municipality of Glyfada, Греция
Число комнат 4
Площадь 230 м²
Количество этажей 1
Продается роскошный таунхаус в престижном пригороде Афин, Вуле. Это один из самых богатых и …
$1,11 млн
Таунхаус 5 комнат в Municipality of Glyfada, Греция
Таунхаус 5 комнат
Municipality of Glyfada, Греция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 240 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 240 кв.м в Афинах. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Четвертый э…
$3,51 млн
Коттедж 6 комнат в Municipality of Glyfada, Греция
Коттедж 6 комнат
Municipality of Glyfada, Греция
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 380 м²
Количество этажей 1
Продается 4-этажный коттедж площадью 380 кв.м в Афинах. Первый этаж состоит из одной спально…
$1,54 млн
Таунхаус 6 комнат в Municipality of Glyfada, Греция
Таунхаус 6 комнат
Municipality of Glyfada, Греция
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 225 м²
Этаж 3
Продается таунхаус площадью 225 кв.м в Афинах. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Четвертый э…
$2,22 млн
Таунхаус 5 комнат в Municipality of Glyfada, Греция
Таунхаус 5 комнат
Municipality of Glyfada, Греция
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 390 м²
Этаж -1/1
Продается таунхаус площадью 390 кв.м в Афинах. Таyнхаус расположен на 4 уровнях. Подвал сост…
$1,64 млн
Таунхаус 4 комнаты в Municipality of Glyfada, Греция
Таунхаус 4 комнаты
Municipality of Glyfada, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 116 м²
Этаж 3/4
Продается таунхаус площадью 116 кв.м в Афинах. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Четвертый э…
$661,299
Таунхаус 4 комнаты в Municipality of Glyfada, Греция
Таунхаус 4 комнаты
Municipality of Glyfada, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 150 м²
Этаж 4/5
Продается таунхаус площадью 150 кв.м в Афинах на стадии строительства. Таyнхаус расположен н…
$1,05 млн
Таунхаус 6 комнат в Municipality of Glyfada, Греция
Таунхаус 6 комнат
Municipality of Glyfada, Греция
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 370 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 370 кв.м в Афинах. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Четвертый э…
$2,79 млн
Таунхаус 5 комнат в Municipality of Glyfada, Греция
Таунхаус 5 комнат
Municipality of Glyfada, Греция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 160 м²
Этаж 6/1
Продается таунхаус площадью 160 кв.м в Афинах на стадии строительства. Таyнхаус расположен н…
$1,40 млн
Вилла 6 комнат в Municipality of Glyfada, Греция
Вилла 6 комнат
Municipality of Glyfada, Греция
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 380 м²
Количество этажей 4
Продается 4-этажная вилла площадью 380 кв.м в Афинах. Подвал состоит из одной спальной комна…
$1,76 млн
Таунхаус 4 комнаты в Municipality of Glyfada, Греция
Таунхаус 4 комнаты
Municipality of Glyfada, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 130 м²
Этаж 5/6
Продается таунхаус площадью 130 кв.м в Афинах на стадии строительства. Таyнхаус расположен н…
$994,875
Таунхаус 4 комнаты в Municipality of Glyfada, Греция
Таунхаус 4 комнаты
Municipality of Glyfada, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 127 м²
Этаж 5/6
Продается таунхаус площадью 127 кв.м в Афинах на стадии строительства. Таyнхаус расположен н…
$1,10 млн
