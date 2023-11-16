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Жильё в Municipal Unit of Psychiko, Греция

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7 объектов найдено
Квартира 3 спальни с видом на горы, с видом на город, с furnishings в Municipality of Filothei - Psychiko, Греция
Квартира 3 спальни с видом на горы, с видом на город, с furnishings
Municipality of Filothei - Psychiko, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 90 м²
Этаж 2/1
Продается квартира площадью 90 кв.м в Афинах. Квартира расположена на третьем этаже и состои…
€190,000
Таунхаус 5 спален с furnishings в Municipality of Filothei - Psychiko, Греция
Таунхаус 5 спален с furnishings
Municipality of Filothei - Psychiko, Греция
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 250 м²
Количество этажей 3
Продается таунхаус площадью 250 кв.м в Афинах. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Первый этаж…
€1,50 млн
Квартира 3 спальни с furnishings в Municipality of Filothei - Psychiko, Греция
Квартира 3 спальни с furnishings
Municipality of Filothei - Psychiko, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 114 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 114 кв.м в Афинах. Квартира расположена на втором этаже и состои…
€388,500
Квартира 3 спальни с furnishings в Municipality of Filothei - Psychiko, Греция
Квартира 3 спальни с furnishings
Municipality of Filothei - Psychiko, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 105 м²
Количество этажей 1
Продается квартира площадью 105 кв.м в Афинах. Квартира расположена на первом этаже и состои…
€336,000
Квартира 1 спальня с furnishings в Municipality of Filothei - Psychiko, Греция
Квартира 1 спальня с furnishings
Municipality of Filothei - Psychiko, Греция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 61 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 61 кв.м в Афинах. Квартира расположена на втором этаже и состоит…
€190,000
Коттедж 4 спальни с furnishings в Municipality of Filothei - Psychiko, Греция
Коттедж 4 спальни с furnishings
Municipality of Filothei - Psychiko, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 400 м²
Количество этажей 1
Продается 4-этажный коттедж площадью 400 кв.м в Афинах на стадии строительства. Цокольный эт…
€3,19 млн
Коттедж 4 спальни с furnishings в Municipality of Filothei - Psychiko, Греция
Коттедж 4 спальни с furnishings
Municipality of Filothei - Psychiko, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 400 м²
Количество этажей 1
Продается 4-этажный коттедж площадью 400 кв.м в Афинах на стадии строительства. Первый этаж …
€3,19 млн

Параметры недвижимости в Municipal Unit of Psychiko, Греция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
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