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Квартиры с садом в Municipality of Chalandri, Греция

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2 объекта найдено
Квартира 3 комнаты в Municipality of Chalandri, Греция
Квартира 3 комнаты
Municipality of Chalandri, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 80 м²
Количество этажей 5
Новая белоснежная резиденция рядом со станцией метро, Халандри, Греция Предлагаются квартир…
$394,506
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Квартира 4 комнаты в Municipality of Chalandri, Греция
Квартира 4 комнаты
Municipality of Chalandri, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 154 м²
Количество этажей 2
Апартаменты с собственными бассейнами, Халандри, Греция Предлагаются двухуровневые апартаме…
$856,060
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Параметры недвижимости в Municipality of Chalandri, Греция

с террасой
с видом на горы
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