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Квартиры с видом на море в Municipality of Chalandri, Греция

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1 объект найдено
Квартира 3 комнаты в Municipality of Chalandri, Греция
Квартира 3 комнаты
Municipality of Chalandri, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 80 м²
Количество этажей 5
Новая белоснежная резиденция рядом со станцией метро, Халандри, Греция Предлагаются квартир…
$394,506
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Параметры недвижимости в Municipality of Chalandri, Греция

с садом
с террасой
с видом на горы
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