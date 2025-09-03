Показать объекты на карте Показать объекты списком
  Греция
  2. Греция
  Таунхаус
  Бассейн
  5. Таунхаус
  6. Бассейн

Таунхаусы с бассейном в Municipality of Alimos, Греция

Таунхаус 6 комнат в Municipality of Alimos, Греция
Таунхаус 6 комнат
Municipality of Alimos, Греция
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 243 м²
Этаж 2/3
Продается таунхаус площадью 243 кв.м в Афинах на стадии строительства. Таyнхаус расположен н…
$2,98 млн
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Таунхаус 6 комнат в Municipality of Alimos, Греция
Таунхаус 6 комнат
Municipality of Alimos, Греция
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 213 м²
Этаж -2/1
Продается таунхаус площадью 213 кв.м в Афинах на стадии строительства. Таyнхаус расположен н…
$2,11 млн
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
