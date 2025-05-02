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Квартиры с видом на море в Municipality of Alimos, Греция

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8 объектов найдено
Квартира 4 комнаты в Municipality of Alimos, Греция
Квартира 4 комнаты
Municipality of Alimos, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 100 кв.м в Афинах на стадии строительства. Квартира расположена …
$552,260
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Квартира 3 комнаты в Municipality of Alimos, Греция
Квартира 3 комнаты
Municipality of Alimos, Греция
Число комнат 3
Площадь 139 м²
Количество этажей 1
Продается дуплекс площадью 139 кв.м в центральной Греции. Дуплекс расположен на 0 уровнях. И…
Цена по запросу
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Агентство
Grekodom Development
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English, Русский, Ελληνικά
Квартира 3 комнаты в Municipality of Alimos, Греция
Квартира 3 комнаты
Municipality of Alimos, Греция
Число комнат 3
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
Этаж 3/1
Продается квартира площадью 80 кв.м в Афинах. Квартира расположена на четвертом этаже и сост…
$323,560
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Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Квартира 4 комнаты в Municipality of Alimos, Греция
Квартира 4 комнаты
Municipality of Alimos, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 114 м²
Этаж 5/1
Продается квартира площадью 114 кв.м в Афинах. Квартира расположена на пятом этаже и состоит…
$443,359
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Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Квартира 4 комнаты в Municipality of Alimos, Греция
Квартира 4 комнаты
Municipality of Alimos, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 115 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 115 кв.м в Афинах на стадии строительства. Квартира расположена …
$1,41 млн
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Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Квартира 3 комнаты в Municipality of Alimos, Греция
Квартира 3 комнаты
Municipality of Alimos, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 90 м²
Этаж 5/1
Продается квартира площадью 90 кв.м в Афинах. Квартира расположена на шестом этаже и состоит…
$271,373
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Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Квартира 4 комнаты в Municipality of Alimos, Греция
Квартира 4 комнаты
Municipality of Alimos, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 101 м²
Этаж 4
Продается квартира площадью 101 кв.м в Афинах. Квартира расположена на пятом этаже и состоит…
$587,243
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Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Квартира 3 комнаты в Municipality of Alimos, Греция
Квартира 3 комнаты
Municipality of Alimos, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 92 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 92 кв.м в Афинах на стадии строительства. Квартира расположена н…
$1,13 млн
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Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά

Параметры недвижимости в Municipality of Alimos, Греция

с террасой
с видом на горы
с бассейном
Недорогая
Элитная
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