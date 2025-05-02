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Квартиры с террасой в Municipality of Alimos, Греция

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1 объект найдено
Пентхаус 4 комнаты в Municipality of Alimos, Греция
Пентхаус 4 комнаты
Municipality of Alimos, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 127 м²
Количество этажей 6
Новые квартиры в жилом комплексе с парковкой, Алимос, Аттика, Греция Новый жилой комплекс в…
$1,07 млн
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Параметры недвижимости в Municipality of Alimos, Греция

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
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