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Квартиры с бассейном в Municipality of Alimos, Греция

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1 объект найдено
Квартира 3 комнаты в Municipality of Alimos, Греция
Квартира 3 комнаты
Municipality of Alimos, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 105 м²
Этаж 3/1
Продается квартира площадью 105 кв.м в Афинах. Квартира расположена на четвертом этаже и сос…
$448,810
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Агентство
Grekodom Development
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Параметры недвижимости в Municipality of Alimos, Греция

с террасой
с видом на горы
с видом на море
Недорогая
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