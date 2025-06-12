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Виллы с бассейном в Municipal Unit of Keratea, Греция

Кератея
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1 объект найдено
Вилла 8 комнат в Municipality of Lavreotiki, Греция
Вилла 8 комнат
Municipality of Lavreotiki, Греция
Число комнат 8
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 240 м²
Количество этажей 3
Продается 3-этажная вилла площадью 240 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из 2 спальных комн…
$1,15 млн
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Агентство
Grekodom Development
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Параметры недвижимости в Municipal Unit of Keratea, Греция

с видом на горы
с видом на море
Недорогая
Элитная
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