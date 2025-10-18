Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. Municipal Unit of Keratea
  4. Жилая
  5. Вилла
  6. Вид на горы

Виллы с видом на горы в Municipal Unit of Keratea, Греция

Кератея
3
4 объекта найдено
Вилла 6 комнат в Municipality of Lavreotiki, Греция
Вилла 6 комнат
Municipality of Lavreotiki, Греция
Число комнат 6
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 330 м²
Количество этажей 1
-------------------------- Оазис роскоши и спокойствия в сердце Анавиоса Добро пож…
$809,284
Вилла 9 комнат в Municipality of Lavreotiki, Греция
Вилла 9 комнат
Municipality of Lavreotiki, Греция
Число комнат 9
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 600 м²
Количество этажей 1
-------------------------- Оазис роскоши в восточных пригородах Афин Добро пожалов…
$3,07 млн
Вилла 1 комната в Municipality of Lavreotiki, Греция
Вилла 1 комната
Municipality of Lavreotiki, Греция
Число комнат 1
Площадь 347 м²
🏡 Роскошный каменный дом площадью 347 кв. м с панорамным видом – Кератеа Сакка В тих…
$1,23 млн
Вилла 14 комнат в Municipality of Lavreotiki, Греция
Вилла 14 комнат
Municipality of Lavreotiki, Греция
Число комнат 14
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 10
Площадь 750 м²
Количество этажей 1
Оазис спокойствия и роскоши в сердце Анави́ссоса Добро пожаловать в недвижимость, кот…
$5,27 млн
Параметры недвижимости в Municipal Unit of Keratea, Греция

