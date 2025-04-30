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Коттеджи с видом на горы в Катерини, Греция

Peristase
20
Паралиа
16
Kallithea
12
Коринос
8
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53 объекта найдено
Коттедж 6 комнат в Kallithea, Греция
Коттедж 6 комнат
Kallithea, Греция
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 229 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажный коттедж площадью 229 кв.м на Олимпийской Ривьере. Цокольный этаж состоит…
$333,998
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Коттедж 4 комнаты в Kallithea, Греция
Коттедж 4 комнаты
Kallithea, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 180 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажный коттедж площадью 180 кв.м на Олимпийской Ривьере на стадии строительства…
$315,105
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Коттедж 4 комнаты в Неа Храни, Греция
Коттедж 4 комнаты
Неа Храни, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 115 м²
Этаж 1/1
Продается 1-этажный коттедж площадью 115 кв.м на Олимпийской Ривьере. Коттедж состоит из 3 с…
$100,579
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Коттедж 4 комнаты в Kallithea, Греция
Коттедж 4 комнаты
Kallithea, Греция
Число комнат 4
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
Этаж 1/1
Продается 1-этажный коттедж площадью 120 кв.м на Олимпийской Ривьере. Коттедж состоит из 2 с…
$266,155
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Коттедж 8 комнат в Катерини, Греция
Коттедж 8 комнат
Катерини, Греция
Число комнат 8
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 254 м²
Этаж 3/1
Продается 3-этажный коттедж площадью 254 кв.м на Олимпийской Ривьере. Подвал состоит из 2 кл…
$107,506
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Коттедж 5 комнат в Peristase, Греция
Коттедж 5 комнат
Peristase, Греция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 120 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 120 кв.м на Олимпийской Ривьере. Коттедж состоит из 4 с…
$260,936
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Коттедж 7 комнат в Паралиа, Греция
Коттедж 7 комнат
Паралиа, Греция
Число комнат 7
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 380 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажный коттедж площадью 380 кв.м на Олимпийской Ривьере. Цокольный этаж состоит…
$420,140
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Коттедж 5 комнат в Олимпиаки Акти, Греция
Коттедж 5 комнат
Олимпиаки Акти, Греция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 220 м²
Количество этажей 3
Продается 3-этажный коттедж площадью 220 кв.м на Олимпийской Ривьере. Первый этаж состоит из…
$313,123
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Коттедж 5 комнат в Moschochori, Греция
Коттедж 5 комнат
Moschochori, Греция
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 208 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажный коттедж площадью 208 кв.м на Олимпийской Ривьере. Первый этаж состоит из…
$99,156
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Коттедж 9 комнат в Peristase, Греция
Коттедж 9 комнат
Peristase, Греция
Число комнат 9
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 519 м²
Количество этажей 3
Продается 4-этажный коттедж площадью 519 кв.м на Олимпийской Ривьере. Цокольный этаж состоит…
$448,810
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Коттедж 1 комната в Паралиа, Греция
Коттедж 1 комната
Паралиа, Греция
Число комнат 1
Площадь 180 м²
Этаж 2/1
Продается 2-этажный коттедж площадью 180 кв.м на Олимпийской Ривьере на стадии строительства…
$111,755
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Коттедж 3 комнаты в Олимпиаки Акти, Греция
Коттедж 3 комнаты
Олимпиаки Акти, Греция
Число комнат 3
Площадь 180 м²
Количество этажей 2
Продается 0-этажный коттедж площадью 180 кв.м на Олимпийской Ривьере. Из окон открывается ви…
$447,020
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Коттедж 2 комнаты в Photeina, Греция
Коттедж 2 комнаты
Photeina, Греция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
Этаж 2/1
Продается 2-этажный коттедж площадью 80 кв.м на Олимпийской Ривьере. Первый этаж состоит из …
$89,762
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Коттедж 6 комнат в Peristase, Греция
Коттедж 6 комнат
Peristase, Греция
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 354 м²
Количество этажей 4
Продается 3-этажный коттедж площадью 354 кв.м на Олимпийской Ривьере. Цокольный этаж состоит…
$521,872
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Коттедж 3 комнаты в Коринос, Греция
Коттедж 3 комнаты
Коринос, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 120 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 120 кв.м на Олимпийской Ривьере. Первый этаж состоит из…
$172,218
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Коттедж 7 комнат в Паралиа, Греция
Коттедж 7 комнат
Паралиа, Греция
Число комнат 7
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 357 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажный коттедж площадью 357 кв.м на Олимпийской Ривьере. Первый этаж состоит из…
$333,998
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Коттедж 6 комнат в Peristase, Греция
Коттедж 6 комнат
Peristase, Греция
Число комнат 6
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 350 м²
Количество этажей 3
Продается 3-этажный коттедж площадью 350 кв.м на Олимпийской Ривьере. Цокольный этаж состоит…
$469,684
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Коттедж 1 комната в Kallithea, Греция
Коттедж 1 комната
Kallithea, Греция
Число комнат 1
Площадь 75 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 75 кв.м на Олимпийской Ривьере на стадии строительства.…
$106,167
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Коттедж 5 комнат в Коринос, Греция
Коттедж 5 комнат
Коринос, Греция
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 160 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 160 кв.м на Олимпийской Ривьере. Цокольный этаж состоит…
$329,271
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Коттедж 9 комнат в Svoronos, Греция
Коттедж 9 комнат
Svoronos, Греция
Число комнат 9
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 250 м²
Этаж 2/1
Продается 2-этажный коттедж площадью 250 кв.м на Олимпийской Ривьере. Первый этаж состоит из…
$88,718
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Коттедж 6 комнат в Паралиа, Греция
Коттедж 6 комнат
Паралиа, Греция
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 150 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 150 кв.м на Олимпийской Ривьере на стадии строительства…
$115,118
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Коттедж 6 комнат в Неа Трапезунта/Трапезунда, Греция
Коттедж 6 комнат
Неа Трапезунта/Трапезунда, Греция
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 110 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажный коттедж площадью 110 кв.м на Олимпийской Ривьере. Первый этаж состоит из…
$78,281
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Коттедж 5 комнат в Peristase, Греция
Коттедж 5 комнат
Peristase, Греция
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 156 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 156 кв.м на Олимпийской Ривьере. Первый этаж состоит из…
$290,563
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Коттедж 2 комнаты в Peristase, Греция
Коттедж 2 комнаты
Peristase, Греция
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 85 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 85 кв.м на Олимпийской Ривьере. Коттедж состоит из 2 сп…
$156,561
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Коттедж 6 комнат в Паралиа, Греция
Коттедж 6 комнат
Паралиа, Греция
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 182 м²
Количество этажей 3
Продается 3-этажный коттедж площадью 182 кв.м на Олимпийской Ривьере. Первый этаж состоит из…
$407,060
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Коттедж 6 комнат в Peristase, Греция
Коттедж 6 комнат
Peristase, Греция
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 274 м²
Количество этажей 3
Продается 3-этажный коттедж площадью 274 кв.м на Олимпийской Ривьере. Цокольный этаж состоит…
$281,811
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Коттедж 5 комнат в Peristase, Греция
Коттедж 5 комнат
Peristase, Греция
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 100 кв.м на Олимпийской Ривьере. Коттедж состоит из 3 с…
$86,297
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Коттедж 10 комнат в Катерини, Греция
Коттедж 10 комнат
Катерини, Греция
Число комнат 10
Количество спален 8
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 382 м²
Количество этажей 3
Продается 3-этажный коттедж площадью 382 кв.м на Олимпийской Ривьере. Цокольный этаж состоит…
$365,310
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Коттедж 4 комнаты в Паралиа, Греция
Коттедж 4 комнаты
Паралиа, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 130 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 130 кв.м на Олимпийской Ривьере. Первый этаж состоит из…
$208,749
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Коттедж 4 комнаты в Неа Трапезунта/Трапезунда, Греция
Коттедж 4 комнаты
Неа Трапезунта/Трапезунда, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 119 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 119 кв.м на Олимпийской Ривьере. Коттедж состоит из 3 с…
$240,061
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Параметры недвижимости в Катерини, Греция

с видом на море
Недорогая
Элитная
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