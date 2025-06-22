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Таунхаусы с видом на море в Kassandra Municipal Unit, Греция

Касандрия
7
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45 объектов найдено
Таунхаус 4 комнаты в Неа-Фокея, Греция
Таунхаус 4 комнаты
Неа-Фокея, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 110 м²
Количество этажей 2
Продается таунхаус площадью 110 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Таyнхаус р…
$773,817
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Таунхаус 6 комнат в Скала Фоуркас, Греция
Таунхаус 6 комнат
Скала Фоуркас, Греция
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 150 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 150 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Таyнхаус р…
$541,508
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Таунхаус 3 комнаты в Kassandra Municipality, Греция
Таунхаус 3 комнаты
Kassandra Municipality, Греция
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
Этаж 2/1
Продается таунхаус площадью 120 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Таyнхаус р…
$472,380
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Grekodom Development
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Таунхаус 6 комнат в Сивири, Греция
Таунхаус 6 комнат
Сивири, Греция
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 160 м²
Количество этажей 2
Продается таунхаус площадью 160 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Таyнхаус р…
$547,269
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Grekodom Development
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Таунхаус 4 комнаты в Kassandra Municipality, Греция
Таунхаус 4 комнаты
Kassandra Municipality, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 120 м²
Этаж 2/1
Продается таунхаус площадью 120 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Таyнхаус р…
$311,079
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Grekodom Development
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Таунхаус в Каландра, Греция
Таунхаус
Каландра, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Get swept away with this magnificent investment property with 135 sq meters of living area o…
$514,339
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Таунхаус 5 комнат в Касандрия, Греция
Таунхаус 5 комнат
Касандрия, Греция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 100 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Таyнхаус р…
$345,644
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Таунхаус 3 комнаты в Сивири, Греция
Таунхаус 3 комнаты
Сивири, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 84 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 84 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Таyнхаус ра…
$437,815
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Таунхаус 4 комнаты в Сивири, Греция
Таунхаус 4 комнаты
Сивири, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 120 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Таyнхаус р…
$472,380
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Grekodom Development
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Таунхаус 5 комнат в Kassandra Municipality, Греция
Таунхаус 5 комнат
Kassandra Municipality, Греция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
Этаж -1
Продается таунхаус площадью 120 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики на стадии с…
$322,601
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Таунхаус 3 комнаты в Сивири, Греция
Таунхаус 3 комнаты
Сивири, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 60 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Таyнхаус ра…
$213,147
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Таунхаус 4 комнаты в Касандрия, Греция
Таунхаус 4 комнаты
Касандрия, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 250 м²
Количество этажей 3
Продается таунхаус площадью 250 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Таyнхаус р…
$576,073
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Таунхаус 3 комнаты в Kassandra Municipality, Греция
Таунхаус 3 комнаты
Kassandra Municipality, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 70 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 70 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Таyнхаус ра…
$253,472
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Таунхаус в Каландра, Греция
Таунхаус
Каландра, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Код недвижимости: 4 -724 - Мезонет на продажу в Кассандра Посейди за € 720.000. Это 160 кв. …
$815,251
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Таунхаус 4 комнаты в Молес Каливес, Греция
Таунхаус 4 комнаты
Молес Каливес, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 150 м²
Количество этажей 3
Продается таунхаус площадью 150 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Таyнхаус р…
$771,937
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Таунхаус 2 комнаты в Kassandra Municipality, Греция
Таунхаус 2 комнаты
Kassandra Municipality, Греция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 75 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 75 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Таyнхаус ра…
$334,122
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Таунхаус 5 комнат в Фоурка, Греция
Таунхаус 5 комнат
Фоурка, Греция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 125 м²
Количество этажей 3
Продается таунхаус площадью 125 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Таyнхаус р…
$483,901
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Таунхаус в Криопиги, Греция
Таунхаус
Криопиги, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Ultra Modern Country Home is a residential complex of newly built luxury villas, with a priv…
$369,407
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Таунхаус 4 комнаты в Криопиги, Греция
Таунхаус 4 комнаты
Криопиги, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
Этаж 3/1
Продается таунхаус площадью 100 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Таyнхаус р…
$253,472
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Таунхаус 4 комнаты в Kassandra Municipality, Греция
Таунхаус 4 комнаты
Kassandra Municipality, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 140 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 140 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Таyнхаус р…
$218,908
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Таунхаус в Молес Каливес, Греция
Таунхаус
Молес Каливес, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 2
This beautiful, two-story rustic home is nestled in the middle of the glorious nature of the…
$476,330
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Таунхаус 4 комнаты в Kassandra Municipality, Греция
Таунхаус 4 комнаты
Kassandra Municipality, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 92 м²
Количество этажей 2
Продается таунхаус площадью 92 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Таyнхаус ра…
$368,687
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Таунхаус 3 комнаты в Kassandra Municipality, Греция
Таунхаус 3 комнаты
Kassandra Municipality, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 139 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 139 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Таyнхаус р…
$864,109
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Таунхаус 5 комнат в Сивири, Греция
Таунхаус 5 комнат
Сивири, Греция
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 100 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Таyнхаус р…
$345,644
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Таунхаус 5 комнат в Kassandra Municipality, Греция
Таунхаус 5 комнат
Kassandra Municipality, Греция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 134 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 134 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Таyнхаус р…
$691,287
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Таунхаус 4 комнаты в Каландра, Греция
Таунхаус 4 комнаты
Каландра, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 106 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 106 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Таyнхаус р…
$253,472
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Таунхаус в Каландра, Греция
Таунхаус
Каландра, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
$254,522
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Таунхаус 5 комнат в Kassandra Municipality, Греция
Таунхаус 5 комнат
Kassandra Municipality, Греция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 135 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 135 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Таyнхаус р…
$437,815
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Таунхаус 4 комнаты в Kassandra Municipality, Греция
Таунхаус 4 комнаты
Kassandra Municipality, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 360 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 360 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Таyнхаус р…
$1,50 млн
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Таунхаус 5 комнат в Касандрия, Греция
Таунхаус 5 комнат
Касандрия, Греция
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 100 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Таyнхаус р…
$322,601
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Параметры недвижимости в Kassandra Municipal Unit, Греция

с садом
с видом на горы
с бассейном
Недорогая
Элитная
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