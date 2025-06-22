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Таунхаусы с бассейном в Kassandra Municipal Unit, Греция

Касандрия
7
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15 объектов найдено
Таунхаус 4 комнаты в Kassandra Municipality, Греция
Таунхаус 4 комнаты
Kassandra Municipality, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 110 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 110 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Таyнхаус р…
$403,251
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Таунхаус 3 комнаты в Каллитеа, Греция
Таунхаус 3 комнаты
Каллитеа, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 88 м²
Этаж 2/1
Продается таунхаус площадью 88 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики на стадии ст…
$403,251
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Grekodom Development
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Таунхаус 6 комнат в Kassandra Municipality, Греция
Таунхаус 6 комнат
Kassandra Municipality, Греция
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 150 м²
Количество этажей 2
Продается таунхаус площадью 150 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Таyнхаус р…
$1,09 млн
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Таунхаус 3 комнаты в Каллитеа, Греция
Таунхаус 3 комнаты
Каллитеа, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 88 м²
Этаж 2/1
Продается таунхаус площадью 88 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики на стадии ст…
$368,687
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Grekodom Development
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Таунхаус 2 комнаты в Kassandra Municipality, Греция
Таунхаус 2 комнаты
Kassandra Municipality, Греция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 46 м²
Продается таунхаус площадью 46 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики на стадии ст…
$172,822
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Таунхаус 4 комнаты в Kassandra Municipality, Греция
Таунхаус 4 комнаты
Kassandra Municipality, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 140 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 140 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Таyнхаус р…
$218,908
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Grekodom Development
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Таунхаус 3 комнаты в Каллитеа, Греция
Таунхаус 3 комнаты
Каллитеа, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 88 м²
Этаж 2/1
Продается таунхаус площадью 88 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики на стадии ст…
$403,251
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Grekodom Development
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English, Русский, Ελληνικά
Таунхаус 3 комнаты в Каллитеа, Греция
Таунхаус 3 комнаты
Каллитеа, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 88 м²
Этаж 2/1
Продается таунхаус площадью 88 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики на стадии ст…
$403,251
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Grekodom Development
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English, Русский, Ελληνικά
Таунхаус 4 комнаты в Каллитеа, Греция
Таунхаус 4 комнаты
Каллитеа, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 100 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Таyнхаус р…
$345,644
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Grekodom Development
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Таунхаус 3 комнаты в Каллитеа, Греция
Таунхаус 3 комнаты
Каллитеа, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 88 м²
Этаж 2/1
Продается таунхаус площадью 88 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики на стадии ст…
$368,687
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Grekodom Development
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Таунхаус 3 комнаты в Каллитеа, Греция
Таунхаус 3 комнаты
Каллитеа, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 88 м²
Этаж 2/1
Продается таунхаус площадью 88 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики на стадии ст…
$368,687
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Агентство
Grekodom Development
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Таунхаус 3 комнаты в Kassandra Municipality, Греция
Таунхаус 3 комнаты
Kassandra Municipality, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
Количество этажей 2
Продается таунхаус площадью 100 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Таyнхаус р…
$691,287
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Таунхаус 5 комнат в Kassandra Municipality, Греция
Таунхаус 5 комнат
Kassandra Municipality, Греция
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 125 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 125 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Таyнхаус р…
$437,815
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Таунхаус 2 комнаты в Kassandra Municipality, Греция
Таунхаус 2 комнаты
Kassandra Municipality, Греция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 46 м²
Продается таунхаус площадью 46 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики на стадии ст…
$184,343
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Таунхаус 4 комнаты в Kassandra Municipality, Греция
Таунхаус 4 комнаты
Kassandra Municipality, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 160 м²
Продается таунхаус площадью 160 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Таyнхаус р…
$495,423
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Параметры недвижимости в Kassandra Municipal Unit, Греция

с садом
с видом на горы
с видом на море
Недорогая
Элитная
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