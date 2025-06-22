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Таунхаусы с видом на горы в Kassandra Municipal Unit, Греция

Касандрия
7
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14 объектов найдено
Таунхаус 6 комнат в Скала Фоуркас, Греция
Таунхаус 6 комнат
Скала Фоуркас, Греция
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 150 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 150 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Таyнхаус р…
$541,508
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Таунхаус 4 комнаты в Kassandra Municipality, Греция
Таунхаус 4 комнаты
Kassandra Municipality, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 110 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 110 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Таyнхаус р…
$403,251
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Таунхаус в Kassandra Municipality, Греция
Таунхаус
Kassandra Municipality, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Estate home luxury living at its best & built in 2023, with this stone detail and modern arc…
$318,470
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Таунхаус 6 комнат в Kassandra Municipality, Греция
Таунхаус 6 комнат
Kassandra Municipality, Греция
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 150 м²
Количество этажей 2
Продается таунхаус площадью 150 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Таyнхаус р…
$1,09 млн
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Grekodom Development
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Таунхаус 5 комнат в Касандрия, Греция
Таунхаус 5 комнат
Касандрия, Греция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 100 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Таyнхаус р…
$345,644
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Grekodom Development
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Таунхаус 4 комнаты в Сивири, Греция
Таунхаус 4 комнаты
Сивири, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 120 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Таyнхаус р…
$472,380
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Grekodom Development
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Таунхаус в Криопиги, Греция
Таунхаус
Криопиги, Греция
Количество спален 9
Кол-во ванных комнат 10
Количество этажей 2
Great investment in Kriopigi with mountain views in a quiet location surrounded by nature. T…
$1,10 млн
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Таунхаус 5 комнат в Сивири, Греция
Таунхаус 5 комнат
Сивири, Греция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 140 м²
Количество этажей 3
Продается таунхаус площадью 140 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Таyнхаус р…
$288,036
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Таунхаус 5 комнат в Сивири, Греция
Таунхаус 5 комнат
Сивири, Греция
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 100 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Таyнхаус р…
$345,644
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Таунхаус 4 комнаты в Каландра, Греция
Таунхаус 4 комнаты
Каландра, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 106 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 106 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Таyнхаус р…
$253,472
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Таунхаус 4 комнаты в Kassandra Municipality, Греция
Таунхаус 4 комнаты
Kassandra Municipality, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 360 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 360 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Таyнхаус р…
$1,50 млн
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Таунхаус в Kassandra Municipality, Греция
Таунхаус
Kassandra Municipality, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 120 м²
Количество этажей 3
Estate property luxury living at its best, with this stone detail and modern architecture ma…
$664,684
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Таунхаус в Криопиги, Греция
Таунхаус
Криопиги, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Gorgeous and stunning home in the thriving seaside town of Kriopigi with 120 sq meters on 3 …
$215,312
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Таунхаус 4 комнаты в Каландра, Греция
Таунхаус 4 комнаты
Каландра, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 86 м²
Количество этажей 3
Продается таунхаус площадью 86 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Таyнхаус ра…
$334,122
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Grekodom Development
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Параметры недвижимости в Kassandra Municipal Unit, Греция

с садом
с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
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