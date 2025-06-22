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Квартиры с видом на море в Kassandra Municipal Unit, Греция

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19 объектов найдено
Квартира 2 комнаты в Kassandra Municipality, Греция
Квартира 2 комнаты
Kassandra Municipality, Греция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 40 м²
Этаж 2/1
Продается квартира площадью 40 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Квартира ра…
$184,343
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Квартира 3 комнаты в Скала Фоуркас, Греция
Квартира 3 комнаты
Скала Фоуркас, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 69 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 69 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики на стадии ст…
$564,551
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Квартира 3 комнаты в Фоурка, Греция
Квартира 3 комнаты
Фоурка, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Этаж 1/2
Продается квартира площадью 60 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Квартира ра…
$345,644
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Квартира 1 спальня в Сивири, Греция
Квартира 1 спальня
Сивири, Греция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Living on the beach with this amazing apartment on the ground level with 60 sq meters of liv…
$231,059
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Квартира 6 спален в Сивири, Греция
Квартира 6 спален
Сивири, Греция
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 320 м²
Код недвижимости: 3-1065 - Мезонет ПРОДАЕТСЯ в Кассандре Сивири за € 650.000 . Это 320 кв. М…
$723,749
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Квартира 2 комнаты в Kassandra Municipality, Греция
Квартира 2 комнаты
Kassandra Municipality, Греция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Количество этажей 1
Продается квартира площадью 60 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Квартира ра…
$241,951
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Квартира 3 комнаты в Неа-Фокея, Греция
Квартира 3 комнаты
Неа-Фокея, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 170 м²
Количество этажей 1
Продается дуплекс площадью 170 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Дуплекс рас…
$230,429
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Квартира 3 комнаты в Скала Фоуркас, Греция
Квартира 3 комнаты
Скала Фоуркас, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 77 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 77 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики на стадии ст…
$553,030
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Квартира 4 комнаты в Сивири, Греция
Квартира 4 комнаты
Сивири, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 110 м²
Этаж 1
Продается дуплекс площадью 110 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Дуплекс рас…
$391,729
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Квартира 1 спальня в Каландра, Греция
Квартира 1 спальня
Каландра, Греция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 1/1
Dream Living with this gorgeous corner apartment for sale in Posidi ideal for summer living …
$141,358
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Многоуровневые квартиры 5 спален в Молес Каливес, Греция
Многоуровневые квартиры 5 спален
Молес Каливес, Греция
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Этаж 2
Dream living in front of the beach with 2 apartments in total of 148 sq.m. in total.  The ap…
$878,537
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Квартира 3 комнаты в Афитос, Греция
Квартира 3 комнаты
Афитос, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 45 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 45 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Квартира ра…
$161,300
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Квартира 2 комнаты в Молес Каливес, Греция
Квартира 2 комнаты
Молес Каливес, Греция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 37 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 37 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Квартира ра…
$190,104
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Квартира 2 комнаты в Сивири, Греция
Квартира 2 комнаты
Сивири, Греция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
Этаж 1
Продается квартира площадью 55 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Квартира ра…
$293,797
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Квартира 1 спальня в Каландра, Греция
Квартира 1 спальня
Каландра, Греция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 1/1
Dream Living with this gorgeous apartment for sale in Posidi ideal for summer living and onl…
$141,358
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Многоуровневые квартиры 4 комнаты в Криопиги, Греция
Многоуровневые квартиры 4 комнаты
Криопиги, Греция
Число комнат 4
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 6
Количество этажей 3
Этот впечатляющий летний дом плюс бизнес, это 400 кв. М плюс 200-метровая галерея на участке…
$1,05 млн
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Квартира 3 комнаты в Сивири, Греция
Квартира 3 комнаты
Сивири, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 64 м²
Этаж 2/1
Продается квартира площадью 64 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Квартира ра…
$253,472
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Квартира 3 комнаты в Скала Фоуркас, Греция
Квартира 3 комнаты
Скала Фоуркас, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 69 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 69 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики на стадии ст…
$564,551
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Квартира 3 комнаты в Скала Фоуркас, Греция
Квартира 3 комнаты
Скала Фоуркас, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 77 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 77 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики на стадии ст…
$553,030
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Параметры недвижимости в Kassandra Municipal Unit, Греция

с видом на горы
с бассейном
Недорогая
Элитная
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