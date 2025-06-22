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Квартиры с видом на горы в Kassandra Municipal Unit, Греция

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3 объекта найдено
Квартира 2 спальни в Фоурка, Греция
Квартира 2 спальни
Фоурка, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Apartment living, summer home for sale in the town of Kalandra with 65 sq meters of living a…
$98,835
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Квартира 3 спальни в Криопиги, Греция
Квартира 3 спальни
Криопиги, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 1
Spacious 3 Bedroom Apartment With Super Large Patio. Dream living in the thriving town of…
$148,838
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Многоуровневые квартиры 4 комнаты в Криопиги, Греция
Многоуровневые квартиры 4 комнаты
Криопиги, Греция
Число комнат 4
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 6
Количество этажей 3
Этот впечатляющий летний дом плюс бизнес, это 400 кв. М плюс 200-метровая галерея на участке…
$1,05 млн
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Параметры недвижимости в Kassandra Municipal Unit, Греция

с видом на море
с бассейном
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