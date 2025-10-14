Показать объекты на карте Показать объекты списком
  2. Греция
  3. Kassandra Municipal Unit
  4. Жилая
  5. Квартира
  6. Сад

Квартиры с садом в Kassandra Municipal Unit, Греция

однокомнатные
72
двухкомнатные
109
трехкомнатные
19
четырехкомнатные
4
2 объекта найдено
Квартира 2 спальни в Каллитеа, Греция
Квартира 2 спальни
Каллитеа, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Αυτό το εξαιρετικό διαμέρισμα αποτελεί μια μοναδική ευκαιρία αγοράς σε μία από τις πιο δημοφ…
$243,953
Агентство
Bereal Estate
Языки общения
English
Квартира 2 спальни в Неа-Фокея, Греция
Квартира 2 спальни
Неа-Фокея, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Στην καρδιά της μαγευτικής Νέας Φώκαιας, στο πρώτο πόδι της Χαλκιδικής, διατίθεται προς πώλη…
$195,498
Агентство
Bereal Estate
Языки общения
English
Параметры недвижимости в Kassandra Municipal Unit, Греция

