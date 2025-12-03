Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. Kassandra Municipal Unit
  4. Жилая
  5. Квартира
  6. Терраса

Квартиры с террасой в Kassandra Municipal Unit, Греция

многоуровневые квартиры
3
квартиры-студии
3
однокомнатные
70
двухкомнатные
110
Показать больше
Квартира Удалить
Очистить
6 объектов найдено
Многоуровневые квартиры 4 комнаты в Каллитеа, Греция
Многоуровневые квартиры 4 комнаты
Каллитеа, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 93 м²
Этаж 1/2
Квартира A46 площадью 93 кв.м. в Каллифее, Халкидики — это исключительная возможность для те…
$312,497
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Ellas Estate
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Квартира 2 комнаты в Каллитеа, Греция
Квартира 2 комнаты
Каллитеа, Греция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 52 м²
Количество этажей 2
В самом сердце космополитичного курорта Каллифея, Халкидики, всего в нескольких минутах от к…
$190,971
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Ellas Estate
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Квартира 3 комнаты в Каллитеа, Греция
Квартира 3 комнаты
Каллитеа, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 65 м²
Этаж 1/2
В самом сердце космополитичного курорта Каллифея, Халкидики, всего в нескольких минутах от к…
$248,841
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Ellas Estate
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
OneOne
Многоуровневые квартиры 4 комнаты в Каллитеа, Греция
Многоуровневые квартиры 4 комнаты
Каллитеа, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 88 м²
Этаж 1/2
Квартира A24, общей площадью 88 кв.м., представляет собой яркий пример современной архитекту…
$324,223
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Ellas Estate
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Квартира 3 комнаты в Каллитеа, Греция
Квартира 3 комнаты
Каллитеа, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 68 м²
Этаж 1/2
В самом сердце космополитичного курорта Каллифея, Халкидики, всего в нескольких минутах от к…
$243,051
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Ellas Estate
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Квартира 3 комнаты в Каллитеа, Греция
Квартира 3 комнаты
Каллитеа, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 78 м²
Этаж 1/2
Квартира A44, общей площадью 78 кв.м., представляет собой яркий пример современной архитекту…
$260,415
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Ellas Estate
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Estate Service 24Estate Service 24

Параметры недвижимости в Kassandra Municipal Unit, Греция

с гаражом
с садом
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти