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Дома с видом на горы в Igoumenitsa Municipality, Греция

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виллы
9
2 объекта найдено
Коттедж 4 спальни в Plataria, Греция
Коттедж 4 спальни
Plataria, Греция
Количество спален 4
Площадь 340 м²
Продается 3-этажный коттедж площадью 340 кв.м в Эпире. Первый этаж состоит из 2 спальных ком…
$767,461
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Агентство
Grekodom Development
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Вилла в Sivota, Греция
Вилла
Sivota, Греция
Количество спален 7
Площадь 300 м²
Продается 2-этажная вилла площадью 300 кв.м в Эпире. Первый этаж состоит из 3 спальных комна…
$2,74 млн
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Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
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Параметры недвижимости в Igoumenitsa Municipality, Греция

с садом
с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
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