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Дома в Igoumenitsa Municipality, Греция

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виллы
9
11 объектов найдено
Вилла в Kastri, Греция
Вилла
Kastri, Греция
$335,540
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Международное агентство недвижимости Habita
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Вилла в Skorpiona, Греция
Вилла
Skorpiona, Греция
$477,718
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
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Дом в Plataria, Греция
Дом
Plataria, Греция
$164,926
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
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TekceTekce
Вилла в Sivota, Греция
Вилла
Sivota, Греция
$678,392
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Международное агентство недвижимости Habita
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Коттедж 4 спальни в Plataria, Греция
Коттедж 4 спальни
Plataria, Греция
Количество спален 4
Площадь 340 м²
Продается 3-этажный коттедж площадью 340 кв.м в Эпире. Первый этаж состоит из 2 спальных ком…
$767,461
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Grekodom Development
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Вилла в Sivota, Греция
Вилла
Sivota, Греция
Площадь 390 м²
Продается 2-этажная вилла площадью 390 кв.м в Эпире. Из окон открывается вид на море. У об…
$1,77 млн
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Grekodom Development
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Вилла 17 комнат в Sivota, Греция
Вилла 17 комнат
Sivota, Греция
Число комнат 17
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 300 м²
Количество этажей 2
Luxury Villa 300 sq.m. on a Hill with Sea View in Sivota, Thesprotia. This impressive sin…
$2,33 млн
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Вилла в Sivota, Греция
Вилла
Sivota, Греция
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 300 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажная вилла площадью 300 кв.м в Эпире. Первый этаж состоит из 3 спальных комна…
$2,70 млн
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Вилла в Sivota, Греция
Вилла
Sivota, Греция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 390 м²
Этаж 1/2
Продается 2-этажная вилла площадью 390 кв.м в Эпире. Из окон открывается вид на море. У об…
$1,75 млн
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Вилла в Sivota, Греция
Вилла
Sivota, Греция
Количество спален 7
Площадь 300 м²
Продается 2-этажная вилла площадью 300 кв.м в Эпире. Первый этаж состоит из 3 спальных комна…
$2,74 млн
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Агентство
Grekodom Development
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Вилла в Plataria, Греция
Вилла
Plataria, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 340 м²
Количество этажей 3
Продается 3-этажный коттедж площадью 340 кв.м в Эпире. Первый этаж состоит из 2 спальных ком…
$756,519
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Параметры недвижимости в Igoumenitsa Municipality, Греция

с садом
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
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