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Дома с садом в Igoumenitsa Municipality, Греция

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виллы
9
1 объект найдено
Вилла 17 комнат в Sivota, Греция
Вилла 17 комнат
Sivota, Греция
Число комнат 17
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 300 м²
Количество этажей 2
Luxury Villa 300 sq.m. on a Hill with Sea View in Sivota, Thesprotia. This impressive sin…
$2,33 млн
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Параметры недвижимости в Igoumenitsa Municipality, Греция

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
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