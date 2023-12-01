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Жильё в Igoumenitsa Municipality, Греция

2 объекта найдено
Таунхаус 1 комната с видом на горы, с холодильником в Mesovouni, Греция
Таунхаус 1 комната с видом на горы, с холодильником
Mesovouni, Греция
Комнаты 1
Площадь 128 м²
Количество этажей 1
Отель на продажу в Месовуни Теспротия. Недвижимость продается целиком или по отдельности. Кр…
€80,000
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Агентство
Grekodom Development
Языки общения: English, Русский, Ελληνικά
Таунхаус 1 комната с видом на горы, с furnishings в Mesovouni, Греция
Таунхаус 1 комната с видом на горы, с furnishings
Mesovouni, Греция
Комнаты 1
Площадь 198 м²
Количество этажей 1
Отель на продажу в Месовуни Теспротия. Недвижимость продается целиком или по отдельности. Кр…
€140,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения: English, Русский, Ελληνικά

Параметры недвижимости в Igoumenitsa Municipality, Греция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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